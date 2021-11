Ousmane Dembélé es una de las grandes esperanzas de Xavi Hernández para remontar el vuelo de este Barcelona. Sin embargo, el francés se pasa más tiempo lesionado que dentro de los terrenos de juego. Esta temporada tan sólo ha jugado 25 minutos, ante el Dinamo de Kiev en Champions, y al día siguiente, en el entrenamiento, se volvió a lesionar, esta vez era una lesión en el muslo izquierdo. Tres semanas después regresa a una convocatoria para el vital choque ante el Benfica.

«Vamos a ver. Tenemos que ver sus sensaciones esta tarde y mañana. No queremos que se lesionen. A veces se toman riesgos, pero depende de sus sensaciones», decía Xavi en sala de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que el francés entrara en la lista. Finalmente, tras evaluar la situación en las dos últimas sesiones previas al duelo, el técnico ha decidido incluir a Dembélé en la convocatoria.

Xavi siempre ha defendido el potencial del delantero, pero las lesiones le están impidiendo rendir al nivel que se espera de él. Este encuentro es clave para las aspiraciones del Barcelona en la Liga de Campeones, ya que la victoria les mete directamente en octavos de final mientras que la derrota les obligaría a ir a ganar a Múnich y esperar. De ahí que el preparador catalán quiera contar con toda la artillería y eso incluye al galo.

No obstante, aunque haya entrado en la lista de convocados, Dembélé no está para jugar los 90 minutos ni mucho menos y todo apunta a que comenzará en el banquillo. Xavi no arriesgará si no es necesario. Así pues, la convocatoria del Barcelona está formada por 22 jugadores: Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Río Puig, O. Dembélé, Memphis, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico, Gavi y Balde. Son baja por lesión Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Kun Agüero y S. Roberto.