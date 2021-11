Llegó la hora de la verdad para el Barça y para Xavi Hernández. El conjunto azulgrana se juega la vida en la Champions League ante el Benfica en el Camp Nou después de aquella dura derrota que sufrió en Lisboa por 3-0. Una victoria metería a los culés en la fase final de la máxima competición continental, mientras que una derrota les llevaría prácticamente a la Europa League.

Quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League y Barcelona y Benfica se juegan la segunda plaza del grupo E. A los hombres de Xavi Hernández sólo les vale ganar para certificar su presencia en los octavos de final, pero de no lograr ese tan ansiado triunfo el Barça podría meterse en problemas. Un empate, por ejemplo, dejaría todo abierto para la última jornada, en la que los azulgranas visitarían al Bayern y el Benfica recibiría al Dinamo en Lisboa, una cita que no debería ser complicada para los lusos.

Lo que no le puede valer en ningún caso al conjunto culé sería la derrota. Perder en casa ante el Benfica supondría que los portugueses arrebatarían la segunda plaza al Barça y tendrían todo de cara en la última fecha para mandar a los azulgranas a la Europa League, una competición que para los grandes clubes del viejo continente sabe a muy poco e, incluso, ridícula.

Xavi se estrenó con victoria frente al Espanyol por la mínima en el derbi catalán. Este nuevo Barça ofreció una gran imagen en la primera mitad y posteriormente se fue desinflando hasta llegar al sufrimiento de pedir la hora para poder sumar los tres puntos. Ahora al técnico catalán se le presenta su primera final y quiere salir airoso de ella para poder decir de verdad que le está cambiando la cara a un equipo que estaba roto y a la deriva con Ronald Koeman.

Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri -reciente ganador del Golden Boy- y el Kun Agüero no estarán disponibles por lesión. Xavi no podrá contar con ellos y tampoco con sus los dos canteranos con los que contó para el derbi: Ilias y Abde. El de Terrassa sorprendió confiando en ellos y no podrá tenerlos a sus órdenes frente al Benfica. Al jugador que recupera el entrenador del Barça es a Sergiño Dest, que ha dejado atrás sus problemas de espalda.

En cuanto al once que podría sacar Xavi Hernández al césped del Camp Nou, pocas novedades. Ter Stegen defenderá el arco y Mingueza, Piqué, Eric y Jordi Alba estarán en la defensa. Busquets, Frenkie de Jong y Nico apuntan a la medular y como hombres más adelantados aparecerán Memphis Depay, Sergiño Dest y el apercibido Gavi, que de ver una amarilla no estará en Múnich.

El Benfica, a repetir resultado de la ida

Delante estará un conjunto que se la juega en el Camp Nou. Todo o nada para los lusos. Los lisboetas, que marchan terceros en su liga, necesitan los tres puntos para seguir manteniendo vivas sus opciones para estar en los octavos. En caso de perder, se jugarán en la última jornada la tercera posición con el Dinamo de Kiev, por lo que podrían hasta quedarse fuera de la Europa League.

La victoria por 3-0 en el choque de ida da moral a los hombres de Jorge Jesús, que ven a este Barça como un rival que está en horas bajas y del que se quieren aprovechar ahora que todavía no se han adaptado al 100% a la idea que quiere transmitir Xavi Hernández. Valchodimos estará en la portería y la línea de 5 defensas será la siguiente: Lázaro, Morato, Otamendi, Vertonghen y Grimaldo. Por delante, Weigl, Joao Mario, Rafa y Darwin y como hombre más adelantado Yaremchuk.