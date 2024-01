El Barcelona ata a Lucas Bergvall

El Barcelona está a punto de cerrar sel fichaje de Lucas Bergvall. El club estaría dispuesto a pagar siete millones de euros, más otros tres en variable, por el joven futbolista del Djugarden sueco. Pero el talentoso mediocentro no llegaría ahora para reforzar el equipo, como quiere Xavi, sino que lo haría una vez se haya producido la marcha del técnico. Será el primer fichaje de la temporada 2024-25 del conjunto culé.

El joven futbolista, de 17 años, es una de las perlas del fútbol europeo, al que el Barça tenía en su radar desde hace meses. Algo que no ha llevado al jugador a centrar los focos en su liga y a hacer que varios equipos de renombre se hayan interesado en los últimos meses. Entre ellos, el que ha sido el principal rival del Barcelona por él, el Eintracht Frankfurt.

Los alemanes se acercaban en un principio más a las pretensiones del club sueco, puesto que pedían 10 millones y ellos les daban 8,5. Pero desde el Barça han considerado que el futbolista no podía escapárseles, por lo que han acabado llegando a esa petición del Djurgarden, aunque entre los fijos y las variables.

Bergvall llegará a Barcelona en el próximo mercado de verano. El futbolista será el primer refuerzo para el conjunto azulgrana de cara a la temporada 2024-25. Una temporada en la que habrá nuevo entrenador, dado que Xavi abandonará la entidad al término de la presente, como confirmó tras la derrota ante el Villarreal.

El club lo tiene todo acordado con el Djugarden y con el propio jugador, que tiene contrato con el club sueco hasta 2025. Para hacerse con sus servicios, los culés abonarán siete millones de euros y, en función de los objetivos que el jugador vaya cumpliendo a lo largo de su etapa en el Barcelona, abonarían hasta tres millones más.

Bergvall llegará en junio a Barcelona

La prioridad de Xavi Hernández para este mercado era la de fichar un mediocentro para cubrir la ausencia por lesión de Gavi. Algo que era complejo, debido a que no tienen capacidad para inscribir a nuevos futbolistas. Aunque se ha escuchado a la petición del técnico y se ha trabajado por cerrar un centrocampista, no será hasta el próximo verano cuando se incorpore a la disciplina barcelonista. Precisamente, el técnico ha comunicado tras la derrota frente al Villarreal que no seguirá al frente del equipo la próxima campaña, por lo que no llegará a entrenar a Bergvall.

El futbolista de sólo 17 años debutó como profesional con 14 años, en el Brommapojkama. De ahí pasó al Djugarden, donde se ha convertido en un fijo. Su consolidación en la máxima categoría del fútbol sueco le ha llevado a aparecer en el radar del Barcelona y que el club busque cerrar su fichaje lo antes posible. La directiva tiene claro que, debido a los problemas económicos por los que atraviesa el club, necesitan hacerse con jugadores de futuro a buen precio. Ya lo intentaron con Arda Guler, lo consiguieron con Vitor Roque y, ahora, pueden volver a conseguirlo con Bergvall.