La oportunista reflexión de Sánchez sobre el Barcelona que ya es viral tras el anuncio de Xavi

Xavi Hernández copa todas las portadas de la prensa mundial después de anunciar por sorpresa su adiós al Barcelona a final de temporada y horas después de comunicar que no seguirá como entrenador se siguen sucediendo las noticias sobre su futuro. Tal ha sido el revuelo generado por la decisión de la leyenda culé que incluso se ha convertido en tendencia un mensaje oportunista de Pedro Sánchez de hace más de una década opinando sobre el banquillo del Barcelona.

Después de la dolorosa derrota contra el Villarreal y tras una reunión de una hora con Joan Laporta, Xavi Hernández anunció en rueda de prensa que dejará el Barcelona a final de temporada. Esta noticia dio la vuelta al mundo y el entrenador catalán se ha convertido en tendencia. Incluso un Pedro Sánchez del que se ha recuperado una oportunista reflexión que en su día realizó sobre el banquillo del Barcelona.

El Presidente del Gobierno, que en época electoral suele caerse por las redes para opinar de deporte, publicó el pasado 30 de enero de 2013 un mensaje sobre la situación del Barcelona que ahora se ha convertido en tendencia. «¿El Barça necesita entrenador o va solo?», escribió Pedro Sánchez en un mensaje con evidentes errores gramaticales. Este mensaje del manda más del PSOE se ha convertido en viral después del anuncio de Xavi Hernández.

El Barça necesita entrenador o va sólo? — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 30, 2013

Xavi y Sánchez

El mensaje de Pedro Sánchez a través de las redes sociales se ha convertido en viral horas después del anuncio de un Xavi Hernández que confesó ante los medios que ser entrenador del Barcelona es «desagradable, cruel» y requiere de un gran esfuerzo para «la salud mental».

«La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo. Esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío positivo, pero la energía va bajando, no tiene sentido continuar. Lo tengo decidido de hace tiempo y es una situación que afecta ya al club», dijo.

Joan Laporta, ha asegurado que acepta «la fórmula» de Xavi Hernández, la de dejar el banquillo del primer equipo a final de temporada, porque es «una leyenda del barcelonismo», y ha recalcado que es «una persona honesta» y que «ama» al club y que por eso confía en su «compromiso» hasta el final.

«Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada, y es una fórmula que la acepto porque es Xavi el que me la propone, que es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta que actúa con toda dignidad y que ama al Barça. Su compromiso y de su staff es máximo hasta el final de temporada», señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Laporta visitó al equipo este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y dirigió unas palabras a los jugadores en el vestuario, justo el día después de que perdiese en casa contra el Villarreal (3-5) y de Xavi anunciase que se marcharía cuando terminase la temporada.

Además, el máximo mandatario culé reconoció que no esperaban encontrarse en esta situación a estas alturas. «Tenemos ganas de remontar esta situación, que no es agradable para nadie. Lo que requiere el momento es máxima unión. El club, en estos momentos, está bajo control institucionalmente, económicamente y socialmente; en el aspecto deportivo no están saliendo las cosas como habíamos planificado. Venimos de una temporada en la que ganamos LaLiga y la Supercopa de España y pensábamos que con una plantilla mejorada tendríamos unas mejores expectativas, pero no se está cumpliendo», subrayó.