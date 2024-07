El Barça tiene un plan para fichar a Nico Williams: pedir un nuevo crédito

El fichaje de Nico Williams por el Barcelona, marcado como prioritario no sólo por Hansi Flick, sino también por Deco y Joan Laporta, supondrá, si no hay un cambio radical de la situación en las próximas semanas, un nuevo endeudamiento por parte del club. El Barcelona no puede abordar en estos momentos la cláusula de rescisión del futbolista en el Athletic de Bilbao, que asciende hasta los 58 millones de euros. El club vasco no piensa negociar y se remite a ella, pero en la entidad no hay tanta liquidez y se plantean recurrir nuevamente a un crédito para financialo.

Pese a que semanas atrás Joan Laporta afirmara públicamente que el Barcelona tenía liquidez suficiente para efectuar una operación del calibre de Nico Williams, por el que no sólo deben abonar 58 millones de euros a tocateja, sin plazos, sino al que también tienen que hacerle hueco por el importante salario que deben ofrecer a uno de los mejores jugadores de esta pasada Eurocopa que alzó la selección española.

«Evidentemente Nico Williams me gusta, y mucho. Pero aquí tenemos que dejar trabajar a los que tienen la responsabilidad, y Deco está trabajando para hacer las incorporaciones que han comentado con Flick, y espero tener buenas noticias», dijo a principios del mes de julio Joan Laporta, dejando claro que «hoy por hoy, sí» tenían dinero para efectuar su fichaje: «Es el resultado de un trabajo que se ha hecho estos años para llegar a este punto, podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel».

El Athletic tiene claro que no negociará nada por Nico Williams. El club no tiene ningún tipo de necesidad económica y su deseo es que su máxima estrella continúe. Es ahí donde entran los deseos del jugador, que ya es sabido que quiere jugar en el Barcelona y espera que la entidad culé haga un esfuerzo para hacerlo realidad.

El Barcelona y Joan Laporta están dispuestos a forzar una vez más la maquinaria para hacer posible un movido mercado de fichajes donde hay diversos objetivos, todos ellos sin lograr antes una operación salida que se antoja determinante para cuadrar números con respecto al límite salarial y que permita inscribir a todos los jugadores que aún no están inscritos.

El Barcelona está trabajando en un nuevo crédito, uno más tras haber pedido uno hace unos meses por valor de 100 millones de euros. Es la SER la que desvela esta nueva intención del Barça, en la de pedir un nuevo crédito para poder abordar la cláusula de rescisión de 58 millones de euros del joven extremo, la única forma viable que tienen en estos momentos para poder fichar a Nico Williams.

En los últimos días, mientras Nico Williams disfruta de unas merecidas vacaciones tras ser uno de los jugadores clave en la Eurocopa de España, su agente y el director deportivo culé Deco se han reunido para tratar diferentes aspectos del fichaje y el tema contractual, hasta qué punto pueden ofrecer los culés para contentar al extremo, que pasará a tener uno de los contratos más importantes de la plantilla.