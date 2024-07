Flick mete más presión con Nico Williams: «Hay que traer un jugador que pueda ganar partidos»

Hansi Flick, nuevo entrenador del FC Barcelona a pesar de no haber sido presentado aún de manera oficial, ha ofrecido una entrevista a los medios oficiales del club que saldrá a la luz el próximo lunes y ha aprovechado para confirmar que, tanto él como su cuerpo técnico, están encantados de haber recalado en la entidad culé. No obstante, el alemán no ha perdido la oportunidad de dejar claro que la dirección deportiva tiene que hacer un esfuerzo por intentar fichar a jugadores que sean decisivos en su posición.

«Tengo muy buena conexión con Deco. Hace un trabajo fantástico y estoy contento. Queremos aumentar la calidad del equipo y esto es lo más importante», ha explicado el ex entrenador del Bayern de Múnich con respecto a su relación con el director deportivo portugués al que, eso sí, ha lanzado un mensaje. «Hay que traer un jugador que pueda ganar partidos, pero también tenemos futbolistas jóvenes a los que hay que ayudar para que puedan mejorar», ha señalado Flick en clara referencia al fichaje de Nico Williams.

No obstante, el teutón se ha mostrado encantado del nivel que está viendo en los jóvenes de la cantera desde que se iniciaron los entrenamientos. «Lo que he visto es increíble. Tengo que agradecérselo a La Masía porque la forma en la que desarrollan a los jugadores es increíble. La calidad que nos dan es realmente excelente. Normalmente cuando los jugadores internacionales o experimentados están fuera y traes a los jóvenes, la calidad baja un poco, pero aquí no pasa. Es realmente agradable ver cómo mejoran. Les dije «quiero calidad, intensidad y concentración en cada sesión» y lo demuestran al cien por cien», ha comentado un Flick al que se ve ilusionado.

Además, el técnico alemán ha explicado cómo ha sido su aterrizaje en la Ciudad Condal y en el club al que, recordemos, endosó un 8-2 en Champions League durante su etapa en el Bayern, con Setién en el banquillo culé. «He sentido desde el primer día la pasión que tiene la gente. Los aficionados. Todos. El presidente. Todo el mundo aquí tiene esa pasión por el Barça. La devoción para dar lo mejor por este club. Y eso también es algo grande para nosotros porque queremos ser parte de esta entidad y vivir esta pasión y esta devoción. Queremos dar todo lo que tenemos para llevar a este club al siguiente nivel», ha afirmado.

El ‘nuevo Barça’ de Flick

Flick ha reconocido que el Barça siempre fue un espejo en el que mirarse desde que comenzó su carrera como técnico. «Cuando decidí ser entrenador me fijé en el Barcelona porque jugaba un fútbol fantástico. Se puede ver cómo desarrollan a los jugadores. Todo el mundo habla de eso», ha explicado.

Además, el alemán ha aprovechado para dar las primeras pinceladas de cómo será ‘su’ Barça. «Siempre queremos estar activos, esto es muy importante, actuar cuando tenemos el balón. Sin la pelota o con ella. Tal vez queremos guiar a los rivales en la dirección correcta donde queremos que estén para que podamos ganar el esférico. La presión a veces será de una manera y otras más alta de lo normal. Cuando tengamos el balón, cada uno tiene que sentirse libre para dar lo mejor que pueda».