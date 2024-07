El Bayern retira la oferta de renovación a Davies

Días claves en la carrera futbolística de Alphonso Davies. A pesar de su juventud (solo tiene 23 años), son jornadas que pueden marcar el devenir de la trayectoria del lateral que se encuentra disputando la Copa América con Canadá y que, a la vez, tiene que tomar una decisión con respecto a su futuro en el Bayern de Múnich. La situación se encuentra estancada desde hace meses con una oferta de renovación por parte del club muniqués que no satisface las expectativas ni las exigencias de uno de los jugadores con más proyección del mundo. El Real Madrid, mientras, vigila.

Desde Alemania, los medios deportivos apuntan a que el canadiense estaría pidiendo un salario anual que rondaría los 18 ó 20 millones de euros, una cifra a la que los directivos del Bayern de Múnich ni se plantean acercarse, ya que su última oferta echó el freno en los 12 ‘kilos’ brutos por temporada. Las posturas, por tanto, se encuentran muy alejadas y parece que la situación es irreversible.

Al futbolista tan solo le resta un año de contrato por lo que si no renueva durante esta temporada podrá salir libre -y gratis- el próximo verano a cualquier club. Y pretendientes no le van a faltar. El Bayern de Múnich, a pesar de mantener una estrategia de perfil bajo en este mercado de fichajes, ya ha fichado a Olise por 53 millones de euros y en unos días está previsto que haga lo propio con Palhinha, que costará otros 51. Por tanto, la entidad muniquesa no está en posición de pagar una fortuna en concepto de salario a ningún jugador de la plantilla por muy crack que sea ni mucho menos puede perderlo sin ingresar ni un céntimo en su cuenta.

Es por esto que, según afirma el diario Kicker, el club alemán ha variado su rumbo por completo en esta operación y ha retirado la oferta de renovación que Davies tenía sobre la mesa. Se puede considerar, por tanto, que las negociaciones se han roto, al menos de momento. El futbolista ya tendría tomada la decisión de abandonar la Bundesliga este mismo año y no apurar la temporada que aún estipula su contrato. Tiene ofertas de otros grandes clubes europeos aunque el más interesado es el Real Madrid.

El club blanco ya ha tanteado al lateral izquierdo y todo hace indicar que ambas partes han llegado a un acuerdo, ya sea para este verano o para el siguiente. El Madrid, siguiendo el patrón que ha usado en otras operaciones similares, guarda tranquilidad y cautela a la espera de que la situación entre Davies y el Bayern de Múnich se esclarezca. La entidad de Chamartín está dispuesta a pagar ahora para que el futbolista recale ya en el Santiago Bernabéu pero en ningún caso llegará a los 50 millones que piden los alemanes para empezar a hablar.

Davies, concentrado con Canadá

El Real Madrid tiene la sartén por el mango y lo sabe. El tiempo juega a su favor. Están convencidos de que cuanto más se acerque el fin del mercado de fichajes más opciones tendrán de que los alemanes rebajen sus pretensiones por el canadiense ante el riesgo de perderlo gratis dentro de solo un año. Mientras, el jugador, también permanece impasible desde la concentración de la selección canadiense en Estados Unidos. O el Bayern llega a la cifra que pide o saldrá rumbo al vigente campeón de Europa, algo que ahora mismo no quiere que le descentre de su objetivo de ganar la Copa América.

En la noche del martes al miércoles, el futbolista disputará con su selección la semifinal del torneo continental frente a la Argentina de Leo Messi en busca de un puesto en la gran final. La actual campeona del mundo parte como favorita pero ambos combinados se enfrentaron ya en la primera fase y los de Scaloni consiguieron, no sin sufrimiento, llevarse la victoria.