El mentor de Xavi en el Barcelona se lanza contra Hansi Flick: «No tiene ADN Barça»

Poco más de una semana lleva Hansi Flick como entrenador del Barcelona y ya ha recibido las primeras críticas. Y no vienen de una persona cualquiera, sino de Joan Vilà, ex jugador del Barcelona, ex entrenador en categorías inferiores y haber sido el descubridor y mentor de Xavi Hernández y Carles Puyol. También ha opinado sobre la destitución del técnico de Tarrasa: «Está dolido por esta situación, porque después de recapacitar por ambas partes, fue una decisión que le sorprendió».

Antes de criticar a Hansi Flick, el ex jugador y entrenador del Barcelona quiso lanzar un capote a Xavi Hernández: «Ha sido un entrenador muy querido y deseado por todos, llegó en un momento muy complicado y vivió una temporada complicada en un club con problemas económicos muy grandes. La suya ha sido una etapa un poco convulsa, no adecuada a lo que debería haber tenido él, una auténtica leyenda. Ojalá pueda volver algún día y el Barça funcione mejor de lo que está funcionando ahora».

Por otro lado, Joan Vilà habla de los motivos por los que el Barcelona, con Xavi en el banquillo, pasó de ganar la liga a bajar considerablemente el rendimiento:»El fútbol es un estado de ánimo. Es difícil rendir cuando la exigencia es máxima porque quedar segundo aquí no sirve. Los éxitos se valoran por títulos y, además, en el Barça, por el nivel del juego exhibido».

Además, reconoció que Xavi se fue del Barcelona molesto y triste por ser despedido del equipo de su vida: «Fue triste e inesperado. Después de recapacitar y decir que se quedaba con el beneplácito de la junta, me extrañó que se prescindiera después de él. Se dijo que fue por una opinión que dio, pero me parece injustificado. La situación no fue buena ni agradable para nadie».

«He hablado con él y está dolido por esta situación, porque después de recapacitar por ambas partes, fue una decisión que le sorprendió. Habían decidido mutuamente que habría continuidad y después se tomó una decisión unilateral», comentó en el programa El 10 del Barça.

Hansi Flick y el ADN

Después de opinar sobre la salida de Xavi y apoyarle a capa y espada, Joan Vilà criticó a Hansi Flick: «No le conozco , solo su pasado en el Bayern y la en la selección alemana. Seguro que es un entrenador de primer nivel, pero con toda seguridad no es ADN Barça, me extrañaría que diera continuidad a esta idea porque no la ha vivido. También es verdad que no hay mucha gente que lo conozca y lo haya vivido».

«Cuando hablo de ADN Barça es lo que aportan los jugadores de casa, lo llevan dentro y es difícil de transmitir a los jugadores que vienen de fuera. Esto no quiere decir que no se pueda jugar con este ADN, pero es otra forma de jugar, de entrenar y de pensar. Nuestra idea es difícil, pero creo que no la va a llevar a cabo el nuevo entrenador», añade.

Para terminar, Vilà reconoce que «he visto nacer y crecer esta idea. Había muchos incrédulos, pero nuestra idea sigue vigente, no tengo ninguna duda. Pero hay que trabajarla y entrenarla muchísimo. Un gran entrenador dijo que no quería tener el balón porque no quería perderlo. Es aceptable, pero no es nuestra idea ni la de la inmensa mayoría de los aficionados del Barça».