El Barça sigue agonizando: presionan a Christensen y Eric para que se vayan y así poder inscribir a Olmo

No hay mayor prueba de que una gestión económica y deportiva ha fracasado que fichar a un jugador en todo el verano y no poder inscribirlo. Es lo que le ha sucedido, y le sigue sucediendo, al FC Barcelona con Dani Olmo. El español, una de las sensaciones de la pasada Eurocopa, fue presentado como nuevo futbolista del club azulgrana, pero aún no ha podido debutar, puesto que el club no ha podido inscribirlo en la Liga. Y para que se inscriba a Olmo, el Barcelona necesita salidas, de ahí que estén presionando a jugadores como Christensen o Eric García para que se vayan.

La operación de Dani Olmo le costó al club presidido por Joan Laporta alrededor de 50 millones de euros y, de momento, aún no ha podido vestirse de corto con la equipación culé. Ni siquiera la salida forzada de Ilkay Gündogan de vuelta al Manchester City ha conseguido que el Barça haya conseguido el fair play financiero suficiente para poder inscribir a Dani Olmo. Por tanto, la secretaría técnica comandada por Deco trabaja a destajo para conseguir deshacerse de más futbolistas.

En la rampa de salida para poder inscribir a Dani Olmo se colocan Christensen y Eric García. Más bien los coloca el club. El danés tiene cartel en la Premier y podría encontrar acomodo, mientras que el catalán, que el año pasado estuvo a préstamo en el Girona, no entra en los planes de Flick y una salida (aunque no ahorrase un sueldo astronómico) también ayudaría al Barça a ir cuadrando, poco a poco, las cuentas.

La salida de Christensen o Eric, clave

Las lesiones de De Jong, de Pedri y de Gavi exige al técnico alemán poder contar con Dani Olmo, imprescindible en esa parte del campo. Sin embargo, la realidad es que en Mestalla no pudo ser de la partida y, o mucho cambian las cosas, o este fin de semana tampoco podrá disputar el partido ante el Athletic Club de Bilbao.

Paradójicamente, desde el club culé se sigue alimentando la esperanza de realizar más fichajes cuando la realidad es que el único que se ha cerrado hasta la fecha no puede ser inscrito. Los nombres de Leao y Chiesa han salido a flote durante los últimos días, pero todo indica que Laporta tendrá que conseguir más salidas y alguna que otra palanca para poder realizar contrataciones.

Christensen es el que más opciones tiene de salir porque es el que más escaparate tiene en el panorama internacional. Su agente, el mismo que el de Gündogan, tiene buenos contactos con los equipos ingleses y Newcastle y Manchester United han mostrado cierto interés en hacerse con el central danés. Aun así, el futbolista no quiere moverse del club blaugrana y Flick le considera una pieza muy válida para la plantilla. A favor de su salida está la posibilidad de cobrar un traspaso de unos 20 o 25 millones de euros.

Eric García, por su parte, tiene menos destinos posibles, pero la intención de Deco es que uno de los dos centrales salga del club en esta última semana de mercado. Ansu Fati también abandonará la plantilla, pero es necesaria alguna salida más, además de la del delantero. Una situación nada sencilla para la secretaría técnica del FC Barcelona que tiene que cerrar varias operaciones para poder, primero, inscribir a Dani Olmo y, en segundo lugar, poder fichar a algún delantero para la banda izquierda.