El Barcelona no puede inscribir a Dani Olmo y quiere a Rafael Leao

El Barcelona sigue trabajando para reforzar la plantilla con un extremo de nivel. Tras la llegada de Dani Olmo, el siguiente objetivo de la dirección deportiva y el presidente Joan Laporta es Rafael Leao. Después de ver cómo se esfumaba la opción de Nico Williams, que seguirá en el Athletic, el club azulgrana ha fijado su mirada en el futbolista portugués del AC Milan.

Los problemas económicos del Barcelona hacen difícil que se produzca esta operación. Esos problemas son los que están provocando que Dani Olmo, primer y único fichaje del club hasta el momento, no haya podido ser inscrito todavía, por lo que la llegada de Leao se antoja complicada. El internacional español fue anunciado el pasado 9 de agosto y el 10 ya estaba entrenando con el equipo, pero 11 días después sigue sin poder vestirse de corto porque no pueden inscribirle.

El Barcelona está intentando aligerar la masa salarial para hacer hueco a la ficha del campeón de Europa con España. Es por eso que el club catalán ha decidido dar la carta de libertad a Ilkay Gündogan, con el objetivo de quitarse un sueldo elevado para poder inscribir a Dani Olmo y acometer fichajes como el de Rafael Leao.

Lo cierto es que son muchos los nombres que están sonando para reforzar la plantilla de un Hansi Flick que se plantó en Mestalla con un equipo plagado de jóvenes como Pau Cubarsí, Marc Bernal o Marc Casadó, que comenzaron de inicio ante las bajas que tenía el conjunto azulgrana, y respondieron a las mil maravillas. Pero la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, sigue trabajando para traer nuevas caras y cumplir con algunos de los deseos del técnico alemán.

Quedan 10 días para que cierre el mercado de fichajes el próximo 30 de agosto a las 23:59 horas. Hasta esa fecha tienen de tiempo los equipos para inscribir nuevos jugadores, a partir de ahí sólo podrán fichar jugadores libres. El Barcelona quiere dar un golpe encima de la mesa con un fichaje de renombre este verano. Nico Williams era la primera opción, y la que más gustaba en Can Barça, pero no han cumplido con los tiempos que quería el jugador para que el Athletic tuviera tiempo de buscar un recambio.

Mendes, el gran aliado para fichar a Leao

Tras caerse la operación de Nico, Rafael Leao se ha convertido en el gran anhelo del club según desvela Mundo Deportivo. El jugador renovó con el Milan en 2023 hasta junio de 2028 y su valor de mercado ronda los 90 millones de euros, según Transfermarkt. Si no han podido abonar lo 58 millones de la cláusula de Nico Williams se hace todavía más complicado pensar que pueden llegar a fichar al portugués por una mayor cantidad.

La operación es compleja, pero para ello el Barça cuenta con la ayuda de Jorge Mendes. El superagente luso representa al futbolista del AC Milan y, además, tiene muy buena relación con Joan Laporta, presidente del Barcelona. El atacante portugués está considerado como uno de los cracks emergentes, con un futuro prometedor. Tiene desborde en carrera, yendo al espacio, en conducción con el balón e incluso en estático. Ya se interesó por él en su día el PSG, y el Barça hace unos meses.

Son muchos los clubes que pretenden al crack del Milan, que pagó 49,5 millones de euros en 2019 por su fichaje. En caso de que esta operación no se pueda llevar a cabo o el jugador rechace venir a la Ciudad Condal, el club cuenta con varias opciones en la recámara de jugadores que no cuentan en sus clubes como Kingseley Coman o Federico Chiesa. Ya intentaron en este mercado el fichaje de Luis Díaz, pero el Liverpool no quiere dejarle marchar.