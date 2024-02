Los sueños imposibles del Barcelona: Tuchel y Leao, objetivos para la próxima temporada

El Barcelona está teniendo una de las peores temporadas en los últimos años. Eliminados en la Copa del Rey, a 10 puntos del Real Madrid en Liga, derrotados por goleada en la final de la Supercopa de España ante el conjunto blanco, con muy pocas opciones de levantar la Champions League y con la crisis deportiva que asola al club, Joan Laporta y Deco comienzan a valorar fichajes de la próxima temporada. No obstante, se tratan de objetivos prácticamente imposibles teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa la entidad azulgrana.

En las últimas semanas han sonado un sinfín de nombres para suceder a Xavi Hernández la próxima temporada. Cada cual más imposible que el otro. Uno de ellos es Thomas Tuchel que, según la prensa catalana, gana enteros para convertirse en nuevo entrenador del Barcelona a partir del 1 de julio de 2024. Pero hay que recordar que el conjunto azulgrana no cuenta con su mejor economía y que el caché del entrenador alemán no le hace precisamente tener un salario bajo.

Antes han soñado con Jurgen Klopp, que es el viejo deseo de Joan Laporta, pero su llegada a ‘can Barça’ es prácticamente imposible. Primero porque cuando anunció su salida del Liverpool confirmó que no iba a entrenar la próxima campaña. Por ello, sentarse en el banquillo del Camp Nou (o de Montjuic mejor dicho) no parece entrar en sus planes. Si ya es complicado de por sí, el Barça no puede acercarse ni de cerca al salario que percibía en el conjunto inglés.

También han sonado Thiago Motta, De Zerbi y otros tantos entrenadores más. De un perfil más bajo y por lo tanto con unas pretensiones económicas menores y a las que el Barcelona sí puede acceder. No obstante, Laporta parece vivir en otra realidad y busca entrenadores ‘top’ a nivel mundial cuando no puede pagarles el sueldo que reclaman.

El Barcelona sueña con Leao

En cuanto a los futbolistas, el Barcelona tiene entre ceja y ceja también reforzarse en todas sus líneas. En defensa, en el centro del campo y en ataque. Desde dentro del club son conscientes de la situación financiera del club, pero quieren llevar a cabo un gran fichaje para llenar de ilusión a la afición culé. Según informa el diario Sport, uno de ellos es Rafael Leao, que renovó recientemente con el Milan hasta 2028 y tiene una cláusula de salida de unos 150 millones de euros.

Su rendimiento, al igual que su equipo, ha bajado considerablemente esta temporada, pero el internacional portugués ya fue uno de los mejores delanteros en Europa la pasada campaña dejando claro la gran calidad que atesora en sus botas. Este curso, Leao acumula 6 goles y 7 asistencias en 28 partidos. Unas cifras que distan mucho de la pasada temporada y donde fue uno de los grandes artífices de su equipo para alcanzar las semifinales de la Champions League.

Pero el club azulgrana no podría llegar a esos 150 millones que refleja su cláusula ni de lejos, por lo que deberían negociar arduamente con el Milan para rebajar sus pretensiones con el que es el jugador más importante de su plantilla. Un sueño que, por el momento, es un imposible para Joan Laporta y su directiva.