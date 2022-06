El FC Barcelona no se mueve por Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé parece tener cada vez más claro cuál es su futuro. El francés es prácticamente dueño de él, puede elegir con suma libertad qué oferta acepta ante la inmediata conclusión de su contrato con el Barça. La cosa es, que ante tanto mareo del jugador y su agente Sissoko, el extremo parece haber decidido finalmente que quiere continuar vistiendo la elástica culé. Y el tema está en que el club no va a moverse lo más mínimo en la oferta presentada con anterioridad: si Dembélé quiere seguir tendrá que aceptar la última propuesta.

El Barça llegó a dar por perdido a Dembélé en infinidad de momentos durante esta última temporada. Enero fue un mes clave cuando se le empujó a una salida ante su rechazo a la renovación, llegando a estar en la grada por decisión de Xavi Hernández. Tardó poco en levantar el castigo el egarense, que volvió a dar confianza al francés y darle galones. Al parecer, la relación del técnico y el jugador en estos últimos meses está siendo uno de los factores que han llevado al jugador a tomar esta decisión final, al menos en apariencia.

Ofertas no le faltan a Dembélé, que es uno de los caramelitos del mercado. En unos días será jugador libre y cualquier club podrá firmarlo completamente gratis. El jugador ha vuelto a comunicar, como ya dejaba entrever en las últimas jornadas ligueras, que su intención es seguir. El grupo que se ha formado en este último año y su relación con Xavi le convencen. Ya le fue difícil encajar y adaptarse en el Barça, dada su forma de ser, por lo que pasar por otra situación similar buscará ser evitado por el francés.

Pero el Barça no se ha movido ni un ápice desde la última reunión que mantuvieron los agentes de Dembélé con el club. Mateu Alemany y Jordi Cruyff se reunieron hace unas semanas con su entorno pero las sensaciones fueron casi calcadas que en la anterior. Sus representantes no se bajan del burro, piden unas prestaciones económicas que están bastante alejadas de las que está dispuesto a ofrecer el conjunto culé. Los dirigentes blaugrana ya entregaron en aquel momento una última oferta de renovación ante la que aún no han obtenido respuesta.

Este nuevo interés de Dembélé por continuar no cambia nada en el Barça. La cúpula de Joan Laporta tiene claro que esa última oferta presentada es inamovible, que no la mejorarán. Si el francés tiene tan decidido que quiere seguir en el club tendrá que aceptarla y ejecutar su renovación. La pelota está ahora mismo en su tejado, como durante casi toda la temporada. Es una realidad que el galo pudo haber aceptado cualquiera de las opciones que han ido pegando a su puerta. El Paris Saint Germain, el Bayern de Múnich e incluso el Chelsea han contactado con él pero no ha materializado ninguno de ellos.

El Barça de hecho lleva trabajando semanas en un escenario en el que Dembélé no aparece. La posición de sus agentes, con comportamientos que han llegado a molestar a la directiva y que continuamente han dado largas con cada proposición, hacía pensar que no habría acuerdo en ningún momento. Es por eso que han ido peinando alternativas para el hueco que dejaría el francés, que sería importante. Raphinha es el que más gusta a los culés, aunque su precio complica la operación. Di María, que queda libre del PSG, parece más realista en la actual tesitura en el Camp Nou.

La cuenta atrás está activada y el desenlace del futuro de Dembélé parece estar más próximo que nunca. Su continuidad en el Barça pasa porque el francés acabe aceptando la oferta ya presentada hace unas semanas, la cual no se verá modificada más y es la última. Si quiere seguir él y sus agentes deberán entrar finalmente por el aro pese a estar estirando todo lo posible su decisión, presionando por una mejor oferta, pero ya no da más de sí.