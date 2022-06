A falta de poco más de una semana para que llegue julio y con él, el final de un gran número de contratos de futbolistas, Ousmane Dembélé sigue deshojando su particular margarita con su futuro. El francés continúa sin decidirse, sin aclarar las ideas y toma un camino con respecto a su futuro más inmediato. La última oferta de renovación que presentó el Barça al francés aún no ha sido respondida por su parte mientras clubes como Paris Saint Germain, Chelsea y Bayern de Múnich han mostrado interés por ficharle.

Dembélé es uno de los grandes dolores del Barça de los últimos tiempos. Su fichaje, uno de las inversiones más ruinosas de la historia de la entidad, va camino de ser una de las más improductivas que se recuerda, yéndose gratis a final de temporada a un rival directo tras el pago de más de 130 millones de euros por él. Las idas y venidas del jugador en este último año. Ahora renuevo, ahora no. Me voy, me quedo. Han desquiciado a más de uno en Can Barça, aunque la situación financiera y deportiva del club no les permite dar el portazo definitivo al jugador y esperan que defina su futuro.

El extremo francés no sabe qué hacer con su futuro. Ofertas no le faltan pero tras varios años en el Barcelona, quizá este último tramo ha sido finalmente en el que más situado se ha encontrado, algo más adaptado al vestuario y con un entrenador que le ha valorado y escuchado como Xavi Hernández. El egarense ha sido uno de los más insistentes a la hora de apostar por Dembélé e intentar retenerle, sabe de su potencial y de lo caro que es un jugador como él en el mercado, la dificultad que supone retenerlo. Sabe también de lo complejo que es el francés, capaz de lo mejor y de lo peor, pero consciente que puede saber controlarle.

Las últimas informaciones sitúan a Dembélé más próximo a seguir que a finalizar su contrato y tomar otro camino. Según Radio Barcelona, el galo habría comunicado a Xavi en los últimos días su deseo de continuar en el Barcelona esta próxima temporada. El técnico le habría transmitido ya que para eso debe aceptar las condiciones que le plantean desde el club, una reducción salarial importante para poder encajarle en el nuevo escenario del club.

Tanto el agente del jugador, Sissoko, como el futbolista no han respondido a la oferta que presentó el Barça tras las últimas conversaciones que mantuvieron Mateu Alemany y Jordi Cruyff con ellos. En éstas acercaron posturas pero aún se mantienen bastante lejanas entre lo que veía justo uno y otro. Es por eso por lo que no han recibido respuesta.

Los pretendientes de Dembélé

A Dembélé todo este tiempo le han seguido la pista diversos clubes. Los que más han apretado han sido el PSG, el Bayern y el Chelsea. El trío del equipos están en disposición de ofrecer un mejor contrato al extremo, muy por encima de lo que en estos momentos está escrito en la última oferta presentada por el Barcelona. Será el francés el que decida si su decisión irá ligada por lo que le une al Camp Nou en este tiempo o si le pesa más el aspecto económico que sí puede ser copado en Francia, Alemania o Inglaterra.

El Barça mantiene activa la búsqueda de alternativas a Dembélé si finalmente acaba marchándose. Adama Traoré también vuelve al Wolverhampton y ese costado quedaría desértico, por lo que se han ido activando algunas posibilidades. La que más gusta en el club es la de Raphinha, propiedad del Leeds y tasado en un cifra que ronda los 60 millones de euros, completamente prohibitiva para el actual Barça.