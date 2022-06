El Barcelona retirará el abono a los socios que no asistan al campo

El Barcelona quiere evitar un Camp Nou vacío como ha ocurrido en muchos momentos de la pasada temporada y por ello ha tomado medidas drásticas para que no vuelva a ocurrir algo similar a lo sucedido en el duelo de la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Por ello, a partir del próximo mes de septiembre retirará los abonos a los socios que no asistan al Camp Nou.

Elena Fort, portavoz del club, fue la encargada de anunciar las nuevas medidas sociales en el Barcelona que tienen como objetivo volver a llenar el Camp Nou. «Sólo entre 9.000 y 10.000 abonados superan el 85% de asistencia durante la temporada», comenzó afirmando en un acto ante la prensa celebrado en el estadio culé. Fort también anunció premios a los abonados que asistan a más de un 85% de los partidos y precios populares para los aficionados con el objetivo de evitar un Camp Nou vacío.

Medidas drásticas

Pero las medidas más drásticas tienen que ver con la pérdida de abono de los socios que no acudan al Camp Nou en la presente temporada. Con respecto a ello, Elena Fort informó que entre 2.500 y 3.000 socios ni asisten al Camp Nou ni liberan el abono. Así que a partir de esta temporada se les retirará el abono en el caso de que no haya notificación. «En el caso de los socios que están entre 2.500-3.000 que no vienen a ningún partido ni liberen, se les retirará el abono», confirmó.

«A los socios y socias abonados que no asistan, cedan o liberen su asiento en 10 partidos de la temporada (6 en el caso del Palau), el Club les aplicará el Seient Lliure Inverso, previa notificación, de tal manera que el abono se pondrá por defecto a la venta», informó el club en un comunicado emitido a través de las redes sociales.