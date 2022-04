El Barcelona ha desvelado la recaudación en taquilla del partido de la vergüenza, donde el Camp Nou parecía el estadio del Eintracht con los más de 25.000 alemanes coloreando las gradas. La vicepresidente del área institucional del club azulgrana, Elena Fort, ha dado a conocer que la entidad recaudó tres millones de euros en entradas gracias a la invasión alemana.

«El Barça-Eintracht dejó un taquillaje de tres millones de euros. Son tres millones que nos saben muy mal», dijo Fort. Las gradas del Camp Nou estaban más blancas que nunca y eso les podría costar una sanción de la UEFA por exceso de afición visitante. Había tantos alemanes que los socios se sentían inseguros en su propio estadio. La vicepresidente lamentó la situación y les pidió perdón.

«Por eso pedía disculpas a los socios, porque una parte de la afición tenía un comportamiento incívico. Con seguridad, no se podía llegar a todas partes. Pero también hemos pedido informes», comentó. Fort reconoce que todavía no saben cómo sucedió pero confesó que lo que pasó «fue vergonzoso e inaceptable». «Lo que pasó ayer fue evidente; es que había una cantidad enorme de afición del equipo rival que no debía estar. Y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Tenemos que ver lo que ha pasado», admitió.

La vicepresidenta se excusa y afirma que el Barça no vendió directamente las entradas a Alemania. «Sabíamos que venían muchos alemanes, pero la directiva del Eintracht nos decía que no tenían entrada. Que sólo querían hacer un récord de movilización. Pero cuando me acerqué al campo vi que todo era blanco. Desde el minuto cero, las entradas estaban capadas para Alemania. Pusimos los controles desde el minuto cero. El Barça, directamente, no ha vendido entradas a Alemania.Tenemos saber por qué circuitos ha sido», reconoció en una entrevista en la SER.

«No culpo a los socios. Tenemos que hacer el recorrido de esas entradas. Desde hace años que el Barça tiene touroperadores, pero tienen las entradas limitadas; pero es una parte pequeña. No justificaría el número de alemanes que había ayer. El problema es el recorrido de las entradas que se han vendido on-line. Nosotros lo que queríamos era fomentar que viniesen culés y le pedimos a los socios que cediesen la entrada para que lo pudiésemos llenar. Pero se ha demostrado que los controles no fueron necesarios; hay un agujero y tenemos que ver lo que ha pasado», explicó Fort.

También le preguntaron por los palcos, ya que eso lo vende directamente el Barcelona y estaban repletos de aficionados germanos. Ante esto, Fort, no supo qué decir y comentó que están revisando a ver qué sucedió: «Estamos esperando a ver qué ha pasado pero sí, los palcos los vende directamente el club».