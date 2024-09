Baraja habla claro sobre Rafa Mir: «Le he dicho que ha sido una decepción, pero creo en las personas»

Rubén Baraja ha atendido a los medios de comunicación en la previa de la visita del Valencia al Metropolitano para enfrentarse al Atlético, donde habló claro sobre el caso Rafa Mir y desveló el castigo que le han impuesto. El Pipo contó la charla que tuvo con el jugador, en la que le dijo que «ha sido una gran decepción», pero que a la vez «también creo en las personas». Mientras tanto, el delantero estará fuera del equipo los dos próximos partidos, además de entrenar al margen durante esta semana.

«Es importante explicar las cosas, porque nuestra afición tiene que saber qué ha pasado y cómo hemos escenarios ante una situación que nos hubiera gustado que no hubiese ocurrido. La situación tiene dos escenarios, uno es cuando ocurre el hecho de Rafa Mir y el club tienen que tomar una decisión. En esa fase es una decisión de club en la que yo no puedo entrar, porque lo mío es lo deportivo. Una vez que se produce la readmisión, es cuando entro yo para valorar la situación vivida y valorar cuál es la consecuencia. Ahí se toma la decisión que esté fuera del equipo dos partidos», comenzó diciendo el entrenador che.

«Esta semana entrena al margen y la semana que viene se irá incorporando. Una vez pasen estos dos partidos, será uno más y ya decidiré yo cuando juega. Es difícil tomar una decisión salomónica, se ha intentado tomar una decisión con sentido común. Él se disculpa con la plantilla, acepta el castigo y yo como entrenador entiendo que un acto de indisciplina tiene que tener consecuencias por él y por la salud del equipo. Esto nos da también a lugar a entender que una persona se puede equivocar y darle una segunda oportunidad», agregó Baraja sobre Rafa Mir.

El Pipo suscribió «al cien por cien» las palabras de Pepelu, uno de los capitanes del Valencia, sobre el caso: «Pepelu es una voz autorizada. Suscribo cien por cien su opinión porque es el sentir del vestuario. Hay cosas que no se pueden hacer, no solo por la situación deportiva del equipo, que no hemos arrancado bien, sino que además tenemos que tener unos mínimos como profesionales y a partir de ahí el vestuario sabe que es un jugador que podemos necesitar durante la temporada y entiende su perdón».

No obstante, Baraja reconoció estar decepcionado con Rafa Mir: «Durante este camino hay una gran decepción, al menos por mi parte. Tengo que asumir que este verano había diferentes jugadores para esa posición y fui yo el que decidí que nos podía dar cosas en ataque, así se lo dije y Rafa tiene que valorar hacer las cosas bien en el Valencia. Le he dicho a Rafa que para mí ha sido una gran decepción, pero le he dicho que esto le tiene que llevar a darse cuenta de dónde está y de cómo hay que hacer las cosas, por lo menos mientras yo esté aquí. Pero hay una segunda parte, yo creo en las personas y hay que volver a confiar en él».

Respecto a cómo va a gestionar las recriminaciones que pueda recibir Rafa Mir tanto en Mestalla como fuera, Baraja explicó que «es un melón por abrir. No sabemos que va a suceder. Lo que es evidente es que lo más importante en mi vida es el respeto a las personas, estoy en contra de cualquier agresión, sea física o sexual. Pero hay una situación que está en un proceso judicial y que no podemos entrar a valorar. No sabemos qué va a decidir el juez, porque yo no soy juez. Y en ese camino, Rafa tendrá que sobrellevar esa situación personal que tiene. Entre todos le ayudaremos a que, dentro de lo posible, que será difícil, tenga una situación de persona respetada. Si suceden, tendremos que gestionarlas. Como he dicho antes, tomar la mejor decisión».

Sobre si pensaba que esta situación es para ser portavoz o le hubiera gustado que el club hiciera una explicación previa, el técnico valencianista explicó: «Hay determinadas cosas que yo siento la necesidad de explicárselas a nuestros aficionados, que son nuestro más valioso tesoro. El club ha hecho los cauces apropiados en esa situación. Tomó una decisión, informó de ella y yo ahora explico cuál ha sido la decisión deportiva. Cuando hablas desde la naturalidad, habrá gente que te entienda y otra que no, hay que asumir que no le gustará a todo el mundo. Pero hay que ser consecuentes con la situación que se ha vivido».

Baraja no quiere adelantarse a lo que pueda suceder en el proceso judicial y dejó claro que irán viendo según vayan pasando las cosas, y en función de lo que suceda tomarán las medidas correspondientes: «No se puede saber qué va a pasar a partir de ahora. Hay un proceso abierto que yo no controlo. Hay que ser respetuoso con ese proceso y según vaya pasando, decidiremos. La realidad en este momento es que yo no puedo hablar de ese proceso, la vida sigue y me tengo que centrar en lo deportivo. Para mí este tema queda zanjado y me centro en lo que yo me dedico».

Por último, le preguntaron a Baraja si cree que hubiera sido más conveniente que las primeras voces en el caso Rafa Mir hubiesen sido de la presidenta o el director corporativo: «Se ha hecho una secuencia, desde mi punto de vista, que es tomar una decisión, hacer un comunicado y ser consecuente con esa decisión. A partir de ahí, yo tomo una decisión deportiva. ¿Qué a ti te hubiera gustado que se hiciera de otra manera? Pues no sé. Se ha hecho así, se ha tratado de hacerlo desde el sentido común y con un mensaje de contundencia, no solo por la situación deportiva en la que estamos, porque aunque nos hubiera ido bien, hay determinadas horas en las que no puedes estar por ahí porque representas un escudo que hay que respetar».