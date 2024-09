El Valencia libera a Rafa Mir de los entrenamientos mientras analiza su situación en el equipo

Rafa Mir salió en libertad provisional después de declarar ante la juez por un presunto delito de agresión sexual. El jugador pasó dos noches en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil tras la denuncia de una de las chicas contra él y su amigo Pablo Jara, pero este miércoles quedó en libertad provisional y se planteaba la incógnita de qué pasaría con su situación deportiva, si volvería a entrenar con el Valencia con normalidad o no. Finalmente, el club ha decidido liberarle de acudir a los entrenamientos de jueves y viernes.

Desde el Valencia hicieron un comunicado asegurando que se ponían a disposición de la justicia para colaborar con ellos en todo lo que fuera necesario. Y ahora, con el jugador en libertad provisional, el club che ha decidido darle unos días de permiso y liberarle de su compromiso de tener que ir a entrenar jueves y viernes mientras siguen analizando con detalle la situación de Rafa Mir en la entidad valencianista.

El Valencia no quiere tomar ninguna decisión sobre el futuro del delantero porque, a día de hoy, no tiene argumentos legales para apartarle o suspenderle de empleo y sueldo, ya que prevalece la presunción de inocencia. No obstante, su situación afecta directamente a la imagen del club y podría afectar dentro del vestuario. Mientras se resuelve el caso, la entidad que preside Layhoon Chan ha decidido darle unos días libres para analizar todos los detalles del caso y tomar una decisión al respecto.

Por ahora, el jugador tiene permiso para ausentarse de los dos próximos entrenamientos. Mir habló a su salida del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria (Valencia): «Estoy bien», respondió el delantero murciano al bajar del lado del copiloto del vehículo que le trasladó hacia su casa desde la salida de los juzgados de Llíria. Mientras abría la puerta, aclaró lo siguiente: «Ya hablaré cuando toque. Ya sabéis que no tengo problema en hablar», dijo el delantero en declaraciones recogidas por La Sexta.

Rafa Mir, en libertad con cargos

Rafa Mir ha quedado en libertad tras comparecer ante la juez, que ha adoptado esta decisión tras ser acusado de un presunto delito de agresión sexual. El delantero del Valencia, cedido por el Sevilla, ha pasado dos noches en el calabozo desde la última hora de este lunes, momento en el que se produjo su arresto, hasta el miércoles que salió en libertad provisional.

En la mañana de este miércoles el jugador fue trasladado por la Policía hasta el juzgado para tomar declaración ante el juez. Su abogado, Jaime Campaner, el primero en llegar al Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria, ha sido quien ha afirmado que Rafa Mir ha quedado en libertad delante de varios periodistas que se encontraban frente a la salida de la institución judicial.

El futbolista quedó en libertad provisional tras comparecer ante la juez, que le impuso varias medidas cautelares. Entre esas medidas se encuentran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país con comparecencias semanales en sede judicial, además de la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de las dos chicas que han denunciado al futbolista y a su amigo Pablo Jara por presunto abuso sexual.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado al domingo, cuando el futbolista salió junto a su amigo a una conocida discoteca en la Capital del Turia. Allí conocieron a las dos chicas, con las que se fueron horas después a casa del futbolista, a la piscina, donde tuvieron lugar los hechos. Según las últimas informaciones, el jugador del Valencia echó a las chicas de su vivienda de malas maneras: semidesnudas y arrojándoles luego la ropa por encima del muro. Aunque tanto su abogado como el jugador reiteran que las relaciones fueron consentidas.