El capitán del Valencia pone firme a Rafa Mir: «Ha hecho las cosas muy mal»

Pepelu, capitán del Valencia y recientemente convocado por la selección española, se mostró muy duro con su compañero Rafa Mir tras el escándalo que le ha rodeado en los últimos días. El delantero fue detenido por la Guardia Civil y retenido en los calabozos durante dos días acusado como presunto agresor sexual de dos jóvenes en su domicilio.

«Yo creo que es un tema del que ya estáis informados. Ayer Rafa nos dio sus explicaciones. Cree en su inocencia, pero es un proceso judicial y como el club ha dicho nos ceñimos a eso», dijo el internacional español.

El ex jugador del Levante no ha ocultado la decepción que siente por el comportamiento de Rafa Mir. «Cada uno es mayor y ya sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. El entrenador se lo ha dejado claro y el club también. Es una multa y un tema bastante importante. Creo que ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal. Ya es cosa del club», aseveró.

Por otra parte, Pepelu cree que todo el asunto ha provocado un ruido mediático que ha perjudicado a un Valencia que va último en la clasificación. «Lo que ha hecho es una falta de respeto. Hay mucho ruido mediático. Nos tenemos que centrar en lo deportivo y seguir adelante», zanjó el jugador después de entrar en los planes de Luis de la Fuente.

El comunicado de Rafa Mir

«Tras un periodo de reflexión, quiero dejar clara mi inocencia, reiterando el contenido del comunicado que emitió mi abogado Jaime Campaner. Tan pronto como pudo ponerse a trabajar en igualdad de condiciones con las acusaciones, el caso ha dado un giro importante que evidencia lo Infundada que resulta la denuncia», comienza el comunicado oficial del futbolista del Valencia. «Confío plenamente en la Administración de Justicia de este país, con la que he colaborado desde el primer minuto para esclarecer los hechos», añadió.

El Valencia toma medidas

El lunes, el Valencia comunicó había decidido sancionar ejemplarmente con dos partidos en la grada, una multa económica, además de estar apartado del resto de sus compañeros en los próximos días a Rafa Mir. De esta manera, el delantero español entrenará, pero lo hará en solitario a la espera de que el técnico Rubén Baraja decida readmitirle con el grupo.