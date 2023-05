Balde ‘jubila’ a Jordi Alba

El Barcelona tenía el recambio para Jordi Alba en casa. A sus 19 años, Alejandro Balde ha hecho méritos de sobra durante esta temporada para ser el lateral izquierdo titular del conjunto blaugrana durante los próximos años. Con 41 partidos disputados, el canterano ha eclipsado por completo al catalán, en el que puede ser su penúltimo curso como futbolista culé, ya que su contrato finaliza en 2024. Es por ello que todo apunta a que el joven será, a todos los efectos, jugador del primer equipo a partir de la siguiente campaña, y su dorsal dejará de ser el 28.

Si algo ha quedado demostrado es que la defensa perfecta para Xavi Hernández es la compuesta por Koundé, Araujo, Christensen y Balde en el costado izquierdo. Una línea defensiva en la que Jordi Alba ya no tiene hueco, salvo en ocasiones contadas. El lateral de 34 años ha desempeñado un rol muy distinto al que estaba acostumbrado en su época dorada como culé. Esta temporada solo ha jugado 18 partidos como titular, su cifra más baja desde que llegó a Barcelona en 2012. Además, cuatro de ellos acabaron en pinchazo de su equipo.

En ese contexto, Balde se fue ganando la confianza de su técnico desde el primer día que apostó por él, en la segunda jornada de Liga. Desde entonces, el canterano se fue convirtiendo en el sustituto perfecto para el veterano lateral, algo que le sirvió para disfrutar de su primer Mundial con España a las órdenes de Luis Enrique. Cabe recordar que fue la primera opción del asturiano cuando Gayá abandonó la concentración en Qatar a causa de su lesión.

De hecho, se podría decir que ha sido decisivo hasta el último día. El pasado domingo en Cornellá cuajó una de sus mejores actuaciones, anotando su primer gol con el Barça y asistiendo a Lewandowski en el tanto que abrió la lata, donde volvió a hacer gala de su desborde en los últimos metros. Gracias a su gran participación en el derbi, será recordado como uno de los protagonistas del día en el que el club blaugrana cantó el alirón de su vigesimoséptimo título de Liga.

🚀 Balde es un cohete. 🔨 Lewandowski, un martillo. Así empezó la fiesta del Barça. #LaCasadelFútbol #LaLiga pic.twitter.com/WmyynS9WQr — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 14, 2023

El futbolista nacido en la ciudad condal no daba crédito de todo lo que estaba viviendo al término de dicho encuentro. «Estoy muy contento por poder ayudar a mi equipo, por la asistencia y por mi primer gol con esta camiseta, es un día muy importante para mí. El título de Liga es el fruto del trabajo de toda una temporada que ha superado las expectativas. Me lo llegan a decir hace diez meses y no me lo creería, con trabajo duro todo llega», señaló un incrédulo Balde.

Lo que está claro es que el lateral ha dejado una serie de apariciones estelares este curso, con las que ha impresionado al mundo del fútbol. Sobre todo, con su principal virtud, los cambios de ritmo. La capacidad que tiene para acelerar con el balón y alcanzar su pico de velocidad en cuestión de segundos es algo que, a veces, le convierte en imparable para sus rivales. Esto es algo que ha ido perdiendo Jordi Alba, su alternativa en la izquierda, y que Xavi considera clave a la hora de realizar sus esquemas.

Una cuestión económica

Todo ello ha hecho que su valor de mercado se dispare. Cuando empezó la temporada, su cuantía estimada por Transfermarkt era de 8 millones de euros. Ahora, esa cantidad ha ascendido hasta los 30 millones, por lo que Balde ha triplicado sobradamente su valor. Esta cuestión económica contrasta con la de Jordi Alba. El catalán se ha ido devaluando año tras año desde 2018, por lo que atrás queda su etapa de esplendor cuando era uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Actualmente, su valor es de 5 millones de euros, el tercero más bajo de la primera plantilla.