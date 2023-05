El Tottenham llama a Luis Enrique

El Tottenham ha llamado a Luis Enrique para conocer si el ex seleccionador español estaría dispuesto a entrenar al equipo londinense la próxima temporada. El club presidido por Daniel Levy ha contactado con el ex seleccionador español, que es uno de los entrenadores mejor colocados en la lista de candidatos a ocupar el banquillo de los toffees la próxima temporada.

Pochettino era el preferido del propietario del Tottenham porque el técnico argentino ya conoce la casa y llevó al equipo a una final de Champions, pero Poche ya tiene un acuerdo verbal para entrenar al Chelsea, así que Luis Enrique y el ex técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, son los dos entrenadores mejor colocados para sentarse en el banquillo del Tottenham Stadium.

Los toffees, que prescindieron de Antonio Conte hace poco más de un mes, están en plena caída libre y ya van por su segundo entrenador interino. En la Premier tienen casi imposible meterse en Champions para la próxima temporada, porque a día de hoy el Tottenham está a 9 puntos del Manchester United, cuarto, que incluso tiene un partido menos.

La ventaja de Luis Enrique

La ventaja de Luis Enrique en la pugna con Nagelsmann para hacerse cargo del club londinense es que el ex seleccionador español sí estaría dispuesto a hacerse cargo del Tottenham aunque no se metiera en Champions. Su entorno le ha transmitido a Daniel Levy el mismo mensaje que en su día dio al Chelsea cuando se reunió con ellos: Luis Enrique quiere un proyecto a medio plazo, independientemente de si el equipo entra o no en la próxima Champions.

Nagelsmann, sin embargo, es reacio a coger las riendas del Tottenham si el equipo no se mete en Champions. El alemán, que fue destituido de forma abrupta y sorprendente del Bayern hace pocas semanas, también tiene sobre la mesa la opción de dirigir al PSG, aunque para el banquillo del Parque de los Príncipes el favorito de los dueños qataríes del club era y es Zinedine Zidane.

Los otros destinos

Otra de las opciones que puede manejar Luis Enrique es hacerse cargo de la selección de Brasil. El técnico asturiano es el plan B en caso de que Carlo Ancelotti decida continuar en el Real Madrid. El entrenador no se ha cerrado ninguna puerta en ese sentido en un banquillo que puede tener dueño a finales de este mes de mayo.

Desde la CBF ven en Luis Enrique un técnico capaz de lidiar con futbolistas jóvenes como los Vinicius, Rodrygo y los que vendrán de su inagotable cantera y también con estrellas consagradas como Neymar, al que ya tuvo a sus órdenes en el Barcelona. Además, consideran al seleccionador español un entrenador con personalidad para aguantar la presión de dirigir a la canarinha y soportar las feroces críticas de la prensa y la torcida brasileña.