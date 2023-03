Luis Enrique rompe su silencio: «Las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria»

Luis Enrique rompió su silencio tras su salida de la selección española después del estrepitoso fracaso sufrido en el Mundial de Qatar. El ex técnico de la selección española volvió a comentar toda la actualidad justo un día después de la derrota de España en Escocia con Luis de la Fuente al mando.

Momento de su reaparición

«Parece que voy a hacer una entrevista al día siguiente de que perdamos un partido con la selección, pero nada más lejos de la realidad. Desde que acabó el Mundial, ni leo prensa española ni miro en internet nada español. Sólo prensa inglesa y poco más».

Críticas hacia su figura

«Cuando estás inmerso en el fútbol profesional no puedes gustar a todos. Cuando eres el entrenador dominas la información mucho más que un periodista o un aficionado. Tú tienes que tomar decisiones y aceptar los resultados. En función de los resultados vas a tener un trato u otro, justo o injusto. Sé lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer».

Etapa como seleccionador

«Muy querido y valorado gracias a las sesiones de streaming, que fueron una bomba. Pudimos recibir el cariño incondicional de la afición. Una cosa es lo que te vendan desde los medios de comunicación y otra la realidad. Fue un experimento muy positivo».

Volver a stremear

«Eso fue un experimento muy positivo, pero no creo que vuelva. Me gusta disfrutar de estos momentos en los que se olvidan de ti. Cada vez disfruto más como entrenador. Me costó al principio de entrenador».

Plan b

«Las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria. Estoy muy satisfecho de lo que hice. Cometí muchos errores. Tomamos las decisiones que teníamos que tomar. No me interesan esos debates» .

España

«No vi ninguno de los dos. Me pilló en Sudáfrica. Te das cuenta de que cuando no estás las cosas son diferentes. Cada uno busca su camino. Hay muchos tipos de profesionales y lo lógico es que cada uno siga su camino».

Fútbol

«Sigo sobre todo, porque me gustará ir a Inglaterra a trabajar, la Premier. Veo más Liga inglesa que la española. De la española veo a los equipos grandes».

Volver a entrenar

«Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Si se alarga esto y no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España».

Ofertas

«He tenido oferta de alguna selección nacional, no así de equipos. No lo descarto. Debería ser una selección muy potente para que aceptara».

Brasil

«Hay varias selecciones que buscan seleccionador. No creo que sea el perfil de seleccionador para una selección como la brasileña. Entra otro perfil de entrenador en esa selección que el mío. Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo».

Sporting

«Me gustaría entrenar a un equipo que pueda ganar títulos. A lo mejor dentro de cinco o diez años entreno al Sporting. Cuando me apetezca. Entrenar al Sporting sería muy difícil».