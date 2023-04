El Barça, en peligro real de perder gratis a Araujo y Gavi

No es ninguna novedad, pero no por ello deja de ser preocupante. Salvo que el Barça consiga ahorrar 200 millones en su masa salarial antes del 1 de julio de 2023, Araujo y Gavi entre otros, quedarán libres de firmar con un nuevo contrato con el equipo que deseen a partir de esa fecha.

Resulta sorprendente porque Araujo y Gavi renovaron sus contratos con el Barça hasta 2026, pero los problemas económicos de la entidad azulgrana han impedido inscribir esos nuevos contratos. Por tanto, de cara a la Liga siguen vigentes los contratos que acababan en la temporada 2023.

Probablemente, tantos fichajes por parte del Barcelona ahora se ven como un grave error. Dado el valor de Gavi y Araujo, el espacio salarial generado por las palancas debía utilizarse prioritariamente en asegurar la continuidad de estos jugadores que son piedras angulares en el proyecto deportivo de Xavi Hernández.

No cabe duda de que Laporta jugó fuerte y apostó a todo. Que llegue el 1 de julio con Gavi y Araujo sin renovar no conllevará necesariamente su marcha. A partir de esa fecha serán libres para negociar con cualquier club al no estar inscrito su contrato. Sin embargo, el Barça los podrá añadir si consigue generar ahorros de acuerdo con la norma 4 a 10. Es decir, deberá generar un hueco de unos 50 millones para dar cabida a ambos.

No sería ningún milagro que lo consiguiesen, pero les toca apretarse el cinturón más que nunca. Deberán acometer ventas dolorosas y sobretodo está el ‘caso Negreira’ y el potencial daño reputaciones que puede ver limitados los ingresos en concepto de nuevos patrocinios.

Llegado ese momento, la fidelidad de dos jugadores tan cotizados estará bajo prueba. Es probable que más de un club se acerque a ellos y les ofrezca mejores condiciones salariales. Y además existe una situación no menos dolorosa que los rumores de nuevos fichajes no acallados por la directiva por terminar de cabrear a estos dos jugadores. Es humano que recelen de un club que sueña con la incorporación de Messi mientras su contrato sigue sin inscribirse. Veremos cómo acaba la historia.