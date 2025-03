Badosa relata su calvario con la espalda: «Esta vez me asusté más porque lo que tengo no es operable»

Miami confirmó un nuevo frenazo para Paula Badosa. Se había clasificado para los cuartos de final del torneo cuando su espalda dijo basta y tuvo que retirarse. Enésimo contratiempo para la española, que aglutinaba un extenso de continuidad sobre la pista, progresión tenística y vuelta incluso al top 10 del ranking. Pero lo más importante era que su vértebra le daba un respiro.

Ahora tiene que volver a parar tras una lesión en la espalda que ya le ha obligado a retirarse de dos torneos en apenas un mes. «Estoy intentando tomarme las cosas de forma positiva. Me he hecho todas las pruebas posibles. Esta vez me asustaba más de la cuenta porque era en el lado contrario. Siempre he tenido molestias en la zona derecha y ahora es en la izquierda. Me asustaba que fuese otra fractura de estrés, pero afortunadamente no lo es», ha explicado Paula Badosa.

La nueva lesión se produjo en Mérida, durante el torneo mexicano que abandonó en segunda ronda por el dolor. «De un golpe a otro sentí un dolor muy agudo. Estuvimos tratándolo con muchos aparatos y parecía que iba a mejor. En Miami parecía que muy bien, pero cuando volví a competir, al hacer el mismo gesto, una derecha, otra vez. Continué el set con un dolor que me mareaba, tomando ibuprofeno, probé muchísimas cremas, me inyecté antes de jugar cuarta ronda con Eala, pero ni con la inyección se me pasaba el dolor», ha detallado Badosa en El Larguero.

La española se fija el Masters 1.000 de Madrid, que se disputa del 21 de abril al 4 de mayo, como torneo en el que reaparecer. «No os tengo que dar la noticia de que voy a estar siete meses fuera del circuito. Sí que es una pequeña hernia que se me ha movido de la vértebra, pero me están viendo los mejores tratamientos y mi objetivo es poder estar en Madrid. Lo que tengo no es operable. Si te operas, olvídate. No vuelvo en 10 años. Me tengo que ir contigo a la radio», detalla Badosa.

«Desde que empezó el año me he tenido que infiltrar una vez. Yo sé que las infiltraciones no son buenas, pero en los últimos dos años llevaré seis o siete. Sé que habrá médicos escuchándome y llevándose las manos a la cabeza, pero no tengo otra opción si quiero jugar a tenis y yo por el tenis ahora mismo mato. El dolor mental es lo que se hace más duro. Hay días que lo llevo mejor, pero otros se me hacen duro. Quiero mucho este deporte, me gustaría que me gustase menos, para qué os voy a engañar. Entrego tanto mi vida en esto que cuando me lo quitan así… Justo esta semana me pongo la nueve del mundo. Estamos aquí tristes y debería estar contenta, pero no puedo. Es un vaivén de emociones muy alto», relata.

Badosa arrastra problemas en la espalda desde mayo de 2023, cuando sufrió la primera lesión en la vértebra L4 mientras disputaba el torneo de Roma. Una fractura por estrés apenas le permitió jugar aquel año y lo hizo entre agresivos tratamientos el siguiente. Este año alcanzó las semifinales en el Open de Australia y parecía que la espalda le daba una tregua. Ahora debe parar de nuevo.