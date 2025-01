Badosa reduce a Danilovic para destrozar su techo en el Open de Australia

Melbourne asiste a la confirmación de un crecimiento de una tenista y con ello el arribo en las rondad calientes del torneo. Paula Badosa levanta el puño y sonríe, está de celebración tras aplacar a Danilovic y desprecintar por primera. vez en su carrera los cuartos de final del Open de Australia. Tercera vez en su carrera que se presenta en dicho escenario tras las experiencias de Roland Garros 2021 y US Open 2024. La española se encuentra donde quería, en las rondas finales de un Grand Slam y con la oportunidad de dar el salto definitivo.

«Debo tomármelo como un día más, como si fuera una primera o segunda ronda y no obsesionarme con ganar», repetía Badosa antes del partido. «He jugado punto a punto», aprecia después de completar un estupendo ejercicio contra una Olga Danilovic superada en la primera manga, pero revuelta en la segunda que llegó a dominar 5-2, pero dejó escapar 7-6 ante el ímpetu de la española, que ya ha cogido temperatura en Australia.

«Me he visto muy tranquila, no me reconocía a mí misma», reconoce Badosa tras el partido. La pupila de Pol Toledo lució una mentalidad inquebrantable para aplacar a Danilovic, zurda de mano y potente de derechas que complicó a la española, quien se movió bien ese escenario con 21 ganadores y únicamente 14 errores no forzados. Badosa arrasó en el primer set y reaccionó en el segundo.

El control lo llevó la española ante una Danilovic cuyo ímpetu se producía a borbotones. Buenos golpeos, aunque aislados. Badosa supo defenderse incluso cuando no llevaba la iniciativa en el juego. De esa manera respondió a los dos breaks le hizo la balcánica y en el desempate estuvo brillante para cerrar el partido sin necesidad de un incómodo tercer parcial.

Con su triunfo, Badosa se ha convertido en la sexta española que logra alcanzar los cuartos de final en el Grand Slam de las antípodas. Antes lo consiguieron Arantxa Sánchez-Vicario, Conchita Martínez, Virginia Ruano, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. Además, con su triunfo sobre Danilovic se ha metido de forma virtual en el top ten, un terreno que no pisa desde octubre de 2022 y que era uno de sus objetivos primordiales.

A Badosa le espera Gauff en cuartos de final. La estadounidense, número tres del ranking WTA, será un reto superior y un auténtico test que servirá para calibrar qué se puede esperar de Badosa en este 2025. Lo que hace de momento es soñar, porque acaba de igualar su mejor resultado en un Grand Slam. «La batalla mental para el partido contra Gauff va a ser dura», asegura una Badosa que sigue sumando y acercándose donde quiere.