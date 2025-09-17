Badosa choca contra Svitolina y España queda eliminada de la Billie Jean King Cup

España vuelve a chocar contra su muro, el mismo que la edición en pasada. No supera los cuartos de final y queda eliminada de la Billie Jean King Cup a las primeras de cambio. Esta vez fue con Ucrania como verdugo, después de que Bouzas y Badosa perdieran sus respectivos partidos contra Kostyuk y Svitolina. Ni siquiera se precisó del punto de dobles para resolver el cruce. España prolonga su maldición en una Billie Jean King Cup en la que Ucrania alcanza sus primeras semifinales.

España alargó su sequía en la competición por equipos en la localidad china de Shenzhen y no pisará la penúltima ronda, lo que logró por última vez en el año 2008, cuando fue subcampeona ante Rusia. Las españolas no le pudieron poner mucha emoción, con Bouzas pagando cara su debilidad con el servicio, y con Badosa echando en falta quizá algo más de ritmo competitivo tras mucho tiempo sin jugar y en un final de partido donde le faltó más temple para haber podido forzar el dobles.

La gallega fue la encargada de abrir la eliminatoria con el siempre vital primer punto, pero no lo pudo sacar adelante, perdiendo sobre todo una buena oportunidad en la primera manga donde arrancó bien y se llegó a poner 3-1 arriba y después de haber salvado con problemas su primer saque. Con el inicio del segundo set, Bouzas apretó al resto y convirtió la segunda opción de break que tuvo para poner el 0-1 y ganar algo de aire, una alegría efímera porque Kostyuk aprovechó la poca fiabilidad al servicio de la gallega para lograr dos roturas seguidas que le ayudaron a cerrar el partido.

Esto obligaba a Paula Badosa a derrotar a Elina Svitolina, en el que era su primer partido desde el pasado Wimbledon y además ante una rival de entidad, la 13 del mundo. La falta de ritmo competitivo penalizó a la española que no pudo llevar el set definitivo. «Después de estar tantos meses fuera estoy orgullosa de mi nivel, pero triste porque hemos perdido como equipo. Lo he dado todo y eso es lo que importa», explicó la propia Badosa.

Carla Suárez, capitana de España en la Billie Jean King Cup, también analizó la eliminación. «Ha sido una eliminatoria complicada. Mis jugadoras lo hicieron todo. La noticia buena es que tenemos a Badosa de vuelta. Eso le va a dar mucha fuerza para las semanas que vienen. El global de la semana ha sido bueno. Hemos entrenado bien y hemos hecho todo lo posible. El rival también juega. No ha podido ser. Nos quedamos con ganas de intentarlo el año que viene. Lo que se está construyendo para el futuro es muy bueno».