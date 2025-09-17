Osadía del rival de España en la Davis: «Si no va a Alcaraz no les tememos, seríamos favoritos»

Restan dos meses exactos para que la pelota retumbe en el encapsulado Unipol Arena de Bolonia. Allí se concentrarán (del 18 al 23 de noviembre) las ocho mejores selecciones del mundo para la disputa de las Finales de la Davis, entre ellas España y República Checa. Se verán las caras en cuartos de final. Ambos combinados llegan tras remontar y eliminar a Dinamarca y Estados Unidos respectivamente.

La Armada de David Ferrer logró la gesta histórica con un grupo de circunstancias. Alcaraz, Davidovich y Granollers se bajaron de la primera convocatoria. Y, precisamente, la presencia o ausencia del murciano en las Finales de la Davis condiciona el sentimiento de la República Checa. Tomas Berdych, capitán del rival de España en la Davis, así lo expresó nada más conocerse el enfrentamiento.

«Si queremos triunfar, tenemos que ganarles a todos. La diferencia estará en si Carlos Alcaraz viene. Eso aumentaría las posibilidades de España. Si no, es un equipo al que no le temería. Eso nos pondría como favoritos», explicó. Línea similar sigue Lehecka, número uno del equipo checo. «Alcaraz es uno de los mayores desafíos hoy en día. Pero vencimos a Estados Unidos y no le tememos a nadie», aseguró.

Lehecka venció a Alcaraz en Doha y plantó guerra en Queen’s y el US Open, más sobre el pasto inglés que la pista dura estadounidense. En cualquier caso, la presencia de Alcaraz en las Finales de la Davis está prácticamente garantizada. La semana previa disputará las ATP Finals en Turín por lo que tendría un viaje cómodo a Bolonia.

La duda emerge con Davidovich, convocado para la eliminatoria contra Dinamarca, pero ausente por fatiga y con el grupo que venció a la mencionada selección hace unos días en Puente Romano. Pablo Carreño, Pedro Martínez, Jaume Munar y Roberto Bautista pelean por dos huecos. David Ferrer tiene por delante varias semanas para disipar las dudas.