Milagro de España en la Davis: Carreño no da opción a Moeller y culmina una remontada histórica

«¡Qué viva España!». Puente Romano es una fiesta. Manolo Escobar y Paquito el Chocolatero endulzan la ya de por sí azucara tarde marbellí. Claro que lo que ocurre en la pista tiene directamente toda la influencia. Ahí Pablo Carreño desdibuja (6-2, 6-3) a Moeller, verdugo de Munar en individuales, y certifica el milagro de España, que se clasifica a las Finales de la Copa Davis tras levantar un 2-0 en contra. Una remontada nunca antes conseguida por la Armada en toda su historia.

Carreño inició como inician las historias de redención, con una convicción inquebrantable. El público apenas había digerido la gesta de Pedro Martínez cuando Carreño ya iba break arriba. «¡Qué rapidez!», le decía un aficionado a otro. Moeller tampoco sabía muy bien qué era lo que le estaba pasando por encima. El asturiano ganó el 91% de puntos con su primer servicio y castigó al danés con su derecha. Las puertas del manicomio estaban abierta y Moeller entró con cita previa.

Porque estaba avisado del torbellino que se le venía. Tenía el mismo ímpetu que el que atrapó a Rune, número uno del combinado nórdico. Con una grada entregada y un tenista convencido. El binomio que nunca falla en la Davis. Porque lo vivido en Puente Romano fue como la Davis de antaño, con remontadas épicas y el público metido en el partido. «Nos vemos en Bolonia», gritó Carreño al cielo de Marbella.

Noticia en desarrollo…