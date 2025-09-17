El camino de España en las Finales de la Copa Davis: un hueso para empezar y sin Italia hasta la final

Misterio resuelto. España ya conoce su camino en las Finales de la Copa Davis que se disputarán del 18 al 23 de noviembre en Bolonia. La armada, que viene de sellar una remontada histórica sobre Dinamarca, iniciará su hoja de ruta ante un hueso como es República Checa, que por el camino ha dejado a la poderosa Estados Unidos. En semifinales se enfrentaría al vencedor del cruce entre Alemania y Argentina y en la final lo haría presumiblemente ante la Italia de Sinner.

Del mismo modo que España, la República Checa logró remontar su eliminatoria previa a las Finales contra Estados Unidos. En el quinto y definitivo partido, Jakub Mensik derrotó a Frances Tiafoe para obtener el pase a esta ‘Final a 8’ de la Copa Davis. Liderados por la pareja de jugadores individuales de Jakub Mensik y Jiri Lehecka y escudados por Machac, la República Checa no será un rival sencillo para España.

Para esta eliminatoria espera poder volver a contar con Carlos Alcaraz y con Marcel Granollers, tras no estar disponibles ambos en la eliminatoria frente a Dinamarca. Ambos jugadores formaron la pareja de dobles que cerró la última eliminatoria entre españoles y checos, disputada en 2024 y que permitió a España obtener el pase a la pasada Final a 8 de Málaga.

Los otros emparejamientos de cuartos de final de esta edición serán Italia-Austria, Francia-Bélgica y Alemania-Argentina. En caso de victoria, la selección española se enfrentaría al ganador del duelo entre alemanes y argentinos. Toda la Final a 8 se disputará en el Unipol Arena, que coge el relevo del Martín Carpena de Málaga, donde se habían disputado las tres últimas ediciones.

Las eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidos, con dos encuentros de individuales y uno de dobles si fuera necesario. El calendario de los enfrentamientos conociéndose en los próximos días. Se espera, si no sucede nada raro, que España podrá contra en las Finales de la Davis con Alcaraz y Granollers, que la semana antes habrán disputado la ATP Finals en Turín, por lo que tendrían un viaje cómodo a Bolonia.

La duda emerge con Davidovich, convocado para la eliminatoria contra Dinamarca, pero ausente por fatiga y con el grupo que venció a la mencionada selección hace unos días en Puente Romano. Pablo Carreño, Pedro Martínez, Jaume Munar y Roberto Bautista pelean por dos huecos. Ferrer tiene por delante varias semanas para disipar las dudas.