Así gestó Ferrer el cambio que impulsó a España en la Davis: «Quizás influyó que ya le había ganado»

Cambio en la hoja de ruta de España. Tras el partido de dobles, ganado por el tándem formado por Jaume Munar y Pedro Martínez, el primero de los mencionados tenistas debía disputar el siguiente partido individual contra Rune. Sin embargo, Ferrer decidió variar el plan A y pasar al B. Munar se quedó en el banquillo y Pedro Martínez fue el que se volvió a vestir de corto para tratar de mantener con vida a España en la Davis.

La decisión tomó a caballo entre el milagro que buscaba la Armada, que nunca había remontado un 2-0 en la Davis. Munar, que ejercía como número uno de España, se mostró atenazado en el inicio del partido de dobles. Fue creciendo a medida que avanzaba el encuentro, pero no se vio su versión de este 2025. A ello se unió la inesperada derrota contra el desconocido Moeller en el primer partido.

Argumentos reforzados con la actuación de Pedro Martínez en el partido de dobles. Mostró determinación, llevó la dinámica de la pareja y soltó su derecha. Todo desembocó en cambio de orden de juego. El único precedente entre Pedro Martínez y Rune fue a principios de este año, en Róterdam, cuando el español se impuso con contundencia. Claro, que aquel encuentro fue en pista dura indoor y el de este domingo sobre tierra batida, una superficie más favorable al danés.

No le importó al español, que tiró de resiliencia para levantar una bola de partido y acabar tumbando a Rune. No le tocaba por el guion inicial, pero lo hizo. Una vez acabado el partido de dobles, Ferrer charló con Munar y Pedro Martínez y les comunicó el cambio de cromos. «Jaume acabó tarde de jugar ayer, además, jugó tres sets. Es cierto que en el tercer set yo me estaba agarrotando un poco, pero yo no jugué ayer, descansé. Puede que haya influido que en el pasado le haya ganado a Rune… Creo que los dos estábamos preparados, pero igual yo sí que estaba un poco más fresco al haber jugado solo el dobles. Creo que eso ha decantado un poco la balanza», explicó Pedro Martínez a pregunta de OKDIARIO.

Así lo corroboró el propio Ferrer una vez tenía España el billete a las Finales de la Davis. «Sabía que Jaume llevaba muchas horas en pista, mucha tensión, ayer jugó un partido a tres sets… A Pedro lo veía bien, bien física y mentalmente, preparado y con muchas ganas. Quería que descansara Jaume. También pensé que a nivel táctico, por cómo es la pelota, Pedro podía hacerle más daño a Holger». Y así ocurrió. Impulsado por su victoria ante el danés en Róterdam, Pedro Martínez firmó el partido de su carrera.

«Sí, la verdad que apenas tuve tiempo para pensar entre el dobles y el individual. Ya le conozco, jugamos en Róterdam, en ese partido estuve bastante bien, en unas condiciones totalmente distintas. Aquello era indoor y rápida, esto es tierra, outdoor y a nivel del mar, además de que es la Davis, con lo que son polos opuestos. Creo que el jugar el dobles y acabar muy bien me ha venido fantástico para el individual. En el tercero set fui al servicio a cambiarme, que estaba muy sudado, y también a despejar un poco la cabeza», expresó Pedro. Bendito cambio para España, que ya mira a las Finales de la Davis.