Ferrer: «Se ha asemejado a la Copa Davis que viví como jugador»

Han pasado unos minutos desde que la pelota ha dejado de botar en Puente Romano cuando Ferrer y Carreño comparecen ante los medios de comunicación. El primero confía ciegamente en el segundo que ha certificado la histórica remontada de España en la Davis sobre Dinamarca. Nunca antes había levantado un 2-0 en sus más de 100 años de competición.

«Me ha gustado muchísimo. Se ha asemejado a la Copa Davis que viví cuando jugaba, con la grada llena, animando, esa tensión entre ambos equipos… como ex tenista, esas emociones, cuando eres jugador, son mucho más fuertes. Lo vives desde un prisma muy intenso. Como capitán, ha sido de las veces en las que he podido sentir algo por lo que jugué, por ver esas emociones de los jugadores. Me alegra muchísimo que vivan esto, porque el tenis es un deporte muy duro, cada semana: que puedan vivir eso como equipo me hace inmensamente feliz», asegura David Ferrer.

La eliminatoria situó a España contra las cuerdas a las primeras de cambio. Dos derrotas y un set abajo en el tercer partido y con bola de eliminatoria en contra que levantó Pedro Martínez. «No ha habido un momento en concreto. Esta mañana cuando calentábamos sabíamos que teníamos que ir paso a paso. No empezaron bien pero acabaron a buen nivel. El partido de Pedro ha sido clave. Lo ha sacado jugando al máximo nivel. No quería tener ese momento de euforia hasta que no teníamos el punto. El partido de Pablo estaba más tranquilo porque sabía que Pablo iba a competir. Confiaba ciegamente en él. Porque los que han sido buenos aparecen en este tipos de momento».