Atlético de Madrid-Mallorca: duelo de exigidos

Duelo de exigidos en el Metropolitano. Este domingo el Atlético de Madrid y el Mallorca se enfrentan en el partido de la jornada 21 de Liga con la obligación de ganar (14:00 horas). El equipo de casa para seguir en la pelea por el título (está cuarto con 41 puntos, a ocho del Barcelona) y el visitante para seguir otra semana fuera del descenso (21, dos por encima de la permanencia)

Reducida la diferencia de 11 a ocho puntos respecto al liderato del Barça, la Liga reabre las expectativas del Atlético, igual que ocurre con el Mallorca en la carrera por la permanencia, tras su reencuentro con el triunfo en la anterior jornada antes de acudir al Metropolitano, donde los locales enlazan 12 triunfos entre todas las competiciones, pero sufren la baja de Antoine Griezmann.

El francés ya no es titular en el once tipo en los últimos tiempos, con sólo tres encuentros de inicio (dos en la Copa del Rey y uno en Liga ante el Oviedo) de los últimos 15, pero con participación en todos y con goles cruciales para ganar al Valencia, al Levante, al Deportivo de La Coruña y al Atlético Baleares. Sin que haya llegado aún ningún recurso en ataque tras la salida de Giacomo Raspadori, su baja tiene suma incidencia.

Sólo están aptos dos delanteros del primer equipo, Alexander Sörloth y Julián Alvarez. Aunque aparece entre dos partidos vitales de la Champions League, complicado el top ocho con su empate en Turquía del pasado miércoles y pendiente de enmendarlo el próximo miércoles contra el Bodo/Glimt, tiene tanta importancia o más para insistir en el campeonato en una jornada propicia, con la ventaja de jugar en casa.

El Mallorca reta el fortín del Atlético de Madrid

Y en el caso del Atlético es una gran diferencia: del 28 de 30 puntos en su campo, con nueve triunfos seguidos en la Liga en la actualidad y 12 entre todos los torneos, al 13 de 30 fuera. Añadidas la Champions, la Supercopa de España y la Copa, el club rojiblanco tan sólo ha ganado seis de sus 17 compromisos lejos del Metropolitano.

La contundencia es la preocupación del Atlético, que le da vuelta a su estadística ofensiva. De sus últimos 85 remates, sólo 25 de ellos (un 29,4%) fueron entre los tres palos y sólo cinco (5%) fueron gol, uno en cada uno de sus cinco encuentros ante la Real Sociedad (1-1), el Real Madrid (2-1), el Deportivo (0-1), el Alavés (1-0) y el Galatasaray (1-1).

Tres fueron de Sörloth, uno de Griezmann, uno de Giuliano Simeone… Y ninguno de Julián Alvarez, del que necesita sus regates, sus desbordes y sus goles el Atlético de manera urgente. No ha batido la portería contraria en ninguno de sus últimos siete duelos ni en ninguna de las últimas nueve jornadas de la Liga.

Mientras aguarda uno o dos fichajes en este mercado de invierno, un centrocampista y un extremo en concreto, Simeone también reclama más producción ofensiva a sus centrocampistas. A Álex Baena, Thiago Almada –su salida está descartada en este invierno–, Giuliano, Nico González o Johnny Cardoso. Entre los cinco, por ejemplo, suman nueve goles este curso.

Simeone pide más al banquillo

Simeone quiere más de la segunda línea del Atlético, mientras consolida su once de forma cada vez más insistente y debe tomar una decisión con la disponibilidad ya de Nico González. Baena o él se disputan un sitio en la alineación, salvo que lo reconvierta al lateral izquierdo, que es una posibilidad siempre latente.

Es la incógnita del once ante el Mallorca, al que apunta Cardoso al lado de Pablo Barrios en el centro del campo, con Giuliano por el extremo derecho. Sörloth y Julián Alvarez en la delantera, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri en la defensa y Jan Oblak en la portería para continuar vivo en la Liga.

El triunfo del Mallorca contra el Athletic Club (3-2) supuso un soplo de aire fresco para un equipo que había iniciado 2026 con dos derrotas dolorosas ante Girona (1-2) y Rayo Vallecano (2-1), resultados que generaron un clima de tensión por el peligro real de descenso.

La principal arma de los bermellones será un Vedat Muriqi que atraviesa el mejor momento de su carrera, con 14 goles en 19 partidos, uno de ellos en el choque de ida ante el conjunto madrileño, y sobre cuyas espaldas recaen gran parte de las opciones del Mallorca para puntuar en el Metropolitano.

Así llegan los de Arrasate

Sin embargo, esas opciones pasan por elevar notablemente el rendimiento defensivo, muy por debajo de lo esperado a lo largo del curso. En los tres últimos partidos, el cuadro balear ha encajado seis goles, lastrado por los constantes problemas de lesiones que dejarán fuera esta semana a Lato, Kumbulla y, probablemente, a Raíllo.

Con este panorama, Mojica regresará al lateral izquierdo y las dudas se concentran en el costado derecho de la defensa, donde David López podría sustituir al central andaluz y Mateu Morey gana opciones de repetir titularidad tras su gran actuación de la semana pasada.

El centro del campo sí parece inamovible, con Omar Mascarell y Samu Costa acompañados por un Sergi Darder que tratará de lanzar a su equipo al contragolpe en las pocas oportunidades que tengan para atacar.