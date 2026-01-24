Conoce le horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Mallorca de la Liga Este Atlético de Madrid - Mallorca es de la jornada 21 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético necesita lograr el triunfo para seguir soñando con la posibilidad de engancharse al título

El Atlético de Madrid y el Mallorca van a ofrecer un gran partido en esta jornada 21 de la Liga. Ambos buscarán los tres puntos, ya que necesitan el triunfo para poder perseguir sus respectivos objetivos. Los pupilos del Cholo Simeone buscan reengancharse a la lucha por el campeonato, mientras que el combinado mallorquín quiere alejarse de los puestos de descenso. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Mallorca: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Real Mallorca en el partido que corresponde a la jornada 21 de la Liga. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone ha arrancado esta fecha del campeonato en la cuarta posición en una temporada que está siendo bastante irregular para ellos. Es por ello que los colchoneros quieren imponerse al cuadro balear para tratar de seguir la estela de los equipos que tiene por delante, que son el Villarreal, Real Madrid y Barcelona. Los bermellones intentarán ponerle las cosas difíciles y así poder dar la sorpresa en la capital para alejarse de los puestos de descenso.

A qué hora es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Mallorca

La Liga ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Mallorca de la jornada 21 de la Liga para este domingo 25 de enero. El organismo que controla la competición liguera de nuestro país ha fijado este choque entre los rojiblancos y los mallorquines en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre los aficionados en la previa de este choque para que todo pueda comenzar puntualmente en el Metropolitano.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Mallorca en directo por TV online y en vivo

Uno de los dos medios de comunicación de los que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva una parte del campeonato nacional de nuestro país fue Movistar+. Este Atlético de Madrid – Mallorca de la jornada 21 de la Liga se podrá ver en directo a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos viene incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el segundo forma parte de una suscripción que incluye el fútbol español, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Los hinchas del cuadro rojiblanco, del conjunto balear y los amantes del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Atlético de Madrid – Mallorca de la jornada 21 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio también ofrecerá a sus clientes la posibilidad de acceder con un ordenador a su página web para que puedan ver todo lo que ocurra en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 21 de la Liga que se disputa en la capital de España. Cuando termine el choque en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Mallorca y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Mallorca

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 21 de la Liga Atlético de Madrid – Mallorca deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Cope, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este encuentro que juegan estos dos clubes históricos de nuestro país.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Mallorca

El Estadio Metropolitano, que se encuentra en el distrito de San Blas – Canillejas, será el recinto deportivo donde se disputará este frenético Atlético de Madrid – Mallorca que corresponde a la jornada 21 de la Liga. Este campo pasó a ser la casa de todos los rojiblancos en 2017 cuando dijeron tristemente adiós al mítico Vicente Calderón. Con capacidad para 70.000 espectadores, se espera que este domingo haya una gran entrada por parte de los aficionados para intentar apoyar a su equipo en su objetivo de conseguir los tres puntos.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado José María Sánchez Martínez para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Mallorca correspondiente a la jornada 21 de la Liga. Al frente del VAR estará actuando Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.