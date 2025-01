El Atlético busca lo que no ha conseguido nunca: 10 victorias seguidas fuera

El Atlético busca mañana en Leganés lo que no ha conseguido nunca en su historia: 10 victorias consecutivas fuera de casa. Con la de Elche en octavos de final de Copa sumó nueve, por lo que ya mejora en tres su anterior marca, que databa del curso 59-60. Estamos, con muchísima diferencia, ante el mejor registro de la era Simeone, que tenía el listón puesto en cinco precisamente en su primera temporada en el banquillo, en el ejercicio 12-13.

Ganar fuera del Metropolitano se había convertido en las últimas temporadas en una misión imposible para el Atlético, que tenía en su rendimiento como visitante su verdadero talón de Aquiles. Por ahí se escurrieron en los últimos años sus opciones de pelear por el título, con derrotas vergonzosas ante Alavés, Cádiz o Las Palmas, por citar tan sólo algunos ejemplos. También eso ha cambiado ahora, y es que nueve de las quince victorias consecutivas que lleva sumadas el equipo se han conseguido fuera del Metropolitano.

La tendencia cambió el 27 de octubre en Sevilla ante el Betis, donde el Atlético cayó 1-0. A partir de ahí la reacción fue impresionante y ahí están los números para demostrarlo. Vic, PSG, Mallorca, Sparta, Valladolid, Cacereño, Barcelona, Marbella y Elche han sido las víctimas de la voracidad de los jugadores de Simeone, que no se han dejado en este camino ni siquiera un empate. Mañana pelearán por la décima victoria en un estadio que no le resulta demasiado propicio, al menos en partidos de Primera División. En Butarque sólo ha ganado una vez, y aunque es cierto que nunca ha perdido, lo más habitual es que empate. Si se da ese resultado y se combina con una victoria del Real Madrid el Atlético se habrá dejado el liderato en el camino y eso, por supuesto, no es algo que se desee en el vestuario rojiblanco.

Las 9 victorias consecutivas fuera de casa