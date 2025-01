Los suplentes del Atlético vuelan hacia cuartos de final

Los suplentes del Atlético dieron buena cuenta de los suplentes del Elche y el equipo avanzó sin demasiados apuros a los cuartos de final de la Copa del Rey tras 90 minutos terapéuticos para alguno de los inquilinos habituales del banquillo, comenzando por el noruego Sorloth, que sigue respondiendo con goles al desafío que le ha planteado Simeone, siguiendo por el portero argentino Muso, que aún sin tener demasiado trabajo desprende una extraordinaria sensación de seguridad, y acabando con el canterano Riquelme, que cerró el marcador con un latigazo a la escuadra que le da oxígeno a su delicada situación en el equipo.

El Cholo agitó la coctelera para darle descanso a los titulares y apenas dejó un puñado mal contado sobre el campo. Toda una apuesta que replicó de forma inesperada su colega de banquillo, que también prescindió de sus futbolistas más valiosos. En el intercambio de golpes, como muy pronto se vio, las tropas de refresco rojiblancas fueron mucho más efectivas que las ilicitanas y el combate fue aún más desigual de lo que inicialmente se preveía.

Al Atlético el partido se le abrió como un melón a los siete minutos en su primer acercamiento a la meta de San Román. Dibay perdió la marca de Sorloth tras un centro de Llorente al que no llegó en primera instancia Correa y el noruego, solo en el área, acertó en el remate y le mandó un mensaje a su entrenador, que no le dio ni un solo minuto el pasado domingo ante Osasuna.

El 0-1 facilitó mucho el trabajo al líder de la Liga porque forzó al Elche a dar un paso adelante y dejar más espacios de los que tenía pensados. Por ahí se movió como pez en el agua el inglés Gallagher, que no quería dejar pasar la oportunidad de jugar por una vez en su verdadera posición. Bajo su batuta el equipo dominó el partido y no tardó en resolverlo. Primero Correa amenazó, pero no llegó a buen término, y a los 28 minutos llegó la sentencia. Diaby volvió a equivocarse, ahora cometiendo un penalti inocente ante Lino, y Sorloth no perdonó desde los once metros.

Con más de una hora de partido por delante Simeone hubiera apagado el interruptor en ese mismo momento, pero dado que eso era imposible lo que hizo fue ordenar a sus jugadores que minimizaran esfuerzos y llegaran sanos y salvos al filo de la medianoche. Así se llegó sin más alteraciones al final de la primera parte, momento que aprovechó el Cholo para reservar a su goleador para mejores ocasiones y mandar arriba a Marcos Llorente.

El Elche regresó del vestuario decidido a tirar de épica, pero la embestida le duró cinco minutos, justo el tiempo que permaneció Nico Fernández sobre el campo. El argentino se ganó la segunda amarilla en una entrada sobre Riquleme y metió sobre la fosa de su equipo una lápida imposible de levantar. A partir de ahí de lo que se trataba también era de minimizar el golpe en la medida que se pudiera. No tuvo demasiada suerte.

En un escenario muy favorable Riquelme no quiso perder la oportunidad de hacer méritos y marcó el tercer gol a los 61 minutos con un latigazo al que no llegó San Román sólo unos instantes después de que De Paul relevara a Lino. Luego Reinildo mandó al banquillo a Gallagher, con todo el pescado vendido, y acabaron el partido Julián y Lemar, que necesita minutos como el náufrago que pide a gritos un salvavidas, aunque para el francés no parece que esté a tiro ningún barco para auxiliarle.

Lemar estuvo cerca del gol en un zurdazo que le sacó San Román. Le faltó la dosis de fortuna que sí tuvo poco después Julián, que se encontró en el área un rechace que era un caramelo. La «araña» devoró la presa que le habían entregado y marcó el cuarto gol, muy celebrado en la banda por un Simeone embutido en chándal mientras Eder Sarabia, a su lado, observó aterrado como quedaba todavía más de un cuarto de hora por jugarse.

Quién si no 😁🕷️ pic.twitter.com/XXPqo68vg6 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 15, 2025

Por suerte para el antiguo ayudante de Setién en el Barça ya no hubo más alteraciones en el marcador, que se quedó con un 0-4 que es una goleada, pero no una humillación, y que deja el nuevo récord de victorias atléticas en 15. Esta misma semana tendrá la oportunidad de pelear por la número 16, este sábado en Leganés, pero para eso quedan aún varios días.