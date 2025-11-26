Aterriza en Decathlon la bicicleta eléctrica que todos los ciclistas quieren y está rebajada por el Black Friday

Decathlon vuelve a dar que hablar con una rebaja sin precedentes. Hablamos de una de las bicicletas eléctricas más comentadas del momento, un modelo que ahora con motivo Black Friday cuesta casi mil euros menos que su precio original. Sí, como lo leen. Se trata de una e-bike polivalente, pensada tanto para recorridos urbanos como para salidas más largas, y que ha llamado la atención por su equilibrio entre potencia, autonomía, diseño y precio.

Lo que ha terminado de disparar el interés es que, con motivo de las ofertas de noviembre, la marca ha decidido aplicar una rebaja notable que convierte a este modelo en una de las mejores oportunidades de la temporada para aquellos que buscan dar el salto a la movilidad asistida sin gastar de más. La bici de la marca Evercross está disponible a través del catálogo online de Decathlon y cuesta ahora 827,99€, siendo su precio original sin ofertas de 1799,99 euros.

Una bicicleta que ofrece una experiencia eléctrica cómoda y fiable a un coste mucho más accesible que otras opciones del mercado. Su diseño, con ruedas de 26 pulgadas y una estructura sólida pero manejable, está pensado para quienes necesitan un medio de transporte versátil que responda con solvencia en ciudad, en carriles bici o en caminos de dificultad moderada. Uno de los elementos más valorados es su batería extraíble, una característica que facilita tanto la carga en casa como la seguridad, ya que permite llevarla consigo para evitar robos o simplemente para cargarla sin mover toda la bicicleta. A esto se suma un motor de 250 W, la potencia estándar autorizada para circular legalmente por vías públicas, que ofrece una asistencia suficiente para cuestas, trayectos largos y desplazamientos diarios.

Decathlon y su bicicleta eléctrica rebajada

Además, la integración de conectividad mediante aplicación móvil es uno de los detalles que más está gustando entre los usuarios que ya la han probado. La app permite consultar datos como la velocidad, los kilómetros recorridos, el nivel de batería o el modo de asistencia seleccionado. Para los ciclistas que disfrutan monitorizando su rendimiento o que simplemente quieren llevar controlado el estado de su e-bike, esta función supone un plus que no siempre aparece en bicicletas de este rango de precio. La marca también destaca la comodidad de conducción gracias a su sillín amplio, su horquilla pensada para amortiguar parte de las irregularidades del terreno y sus frenos con buena respuesta, elementos que redondean una experiencia de uso orientada a quienes buscan fiabilidad más que velocidad extrema.

El interés por este modelo ha crecido especialmente en el Black Friday, que se ha convertido en uno de los momentos preferidos por los consumidores para renovar su equipamiento deportivo. Decathlon lo sabe bien y año tras año lanza ofertas agresivas en productos muy demandados, y las bicicletas eléctricas suelen estar entre las primeras en agotarse. En este caso, la relación entre precio rebajado, prestaciones equilibradas y un diseño que parece gustar a todo tipo de público está generando una demanda notable en pocos días.

La cadena francesa continúa siendo uno de los grandes referentes para quienes buscan calidad y accesibilidad en el mercado de las bicicletas eléctricas. Y es que no todos los días aparece una e-bike con buenas prestaciones, batería extraíble, conectividad inteligente y un precio rebajado lo suficiente como este modelo de la marca Evercross.