Aston Martin presume de nueva ‘mejora’ para dar caza a Red Bull

Aston Martin ha presentado el nuevo diseño de su monoplaza para el Gran Premio de Gran Bretaña. Aprovechando la carrera de casa, la escudería británica ha anunciado un acuerdo a largo plazo con Valvoline que se verá reflejado en el AMR23. Los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll lucirán el logotipo rojo y azul en forma de V, característico de la marca de lubricantes, en la cubierta del motor, el pontón y el alerón delantero.

Según señala el comunicado publicado por Aston Martin, las dos partes «colaborarán estrechamente para desarrollar productos Valvoline que mejoren el rendimiento y el éxito del equipo AMF1. Eso también beneficiará el alcance global de la marca Valvoline y el desarrollo de futuros productos para ayudar a impulsar el mundo del automóvil hacia un futuro más sostenible».

Cabe recordar que Aramco, principal patrocinador de Aston Martin, compró Valvoline a principios de año por 2.435 millones de euros. Así, con este nuevo acuerdo, la empresa estadounidense se convierte en el socio oficial de lubricantes del equipo británico. Este nuevo diseño especial para el gran premio de casa de la marca será una de las mejoras que se puedan apreciar a simple vista, pero no será la única.

Welcome to the team, @Valvoline. 🤝

An original of motorsport sponsorship returns to F1. #DrivenByMore pic.twitter.com/YHnvRKnSta

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 5, 2023