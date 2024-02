Así son los cascos de Fernando Alonso y Carlos Sainz

El Mundial de Fórmula 1 2024 está a la vuelta de la esquina y hemos comenzado ya a conocer cómo serán todos los diseños de los coches que participarán en el campeonato, pero muchos aficionados se preguntan cómo son los modelos de cascos que lucirán Fernando Alonso y Carlos Sainz. Ambos tendrán, como es habitual, la bandera de España en estos elementos de seguridad que visualmente siempre gustan a todos los seguidores de este deporte.

El primer fin de semana de marzo arrancará oficialmente el Mundial de Fórmula 1 2024 con el primer Gran Premio y todos los amantes de la velocidad están ansiosos por ver cómo rendirán los diferentes coches que participan en el campeonato. Es cierto que prácticamente no ha habido baile de pilotos, ya que eso parece estar reservado para 2025, pero los monoplazas son todavía una incógnita, aunque a lo largo de estas semanas se han ido conociendo cómo serán sus diseños, tanto visualmente como los elementos nuevos que introducen los ingenieros para obtener un mayor rendimiento.

Por delante habrá un calendario bastante cargado de carreras, ya que estamos ante el Mundial de Fórmula 1 más largo de la historia. Eso sí, hay que tener en cuenta lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, con Aston Martin, que comenzó bastante fuerte y se fue desinflando, todo lo contrario que le ocurrió a McLaren que fue creciendo con el paso de las carreras hasta convertirse en el segundo mejor coche por detrás de Red Bull.

Fernando Alonso será uno de los pilotos a seguir en el Mundial de Fórmula 1 2024. El año pasado comenzó de una manera espectacular, subiéndose a varios podios, pero Aston Martin comenzó a bajar su rendimiento y el coche ya no le respondía al asturiano como en la primera mitad del campeonato, lo que le llevó a varios abandonos y quedarse fuera de los puntos. Ahora buscará que la escudería británica tenga una mayor regularidad y así poder luchar por su ansiada victoria 33 y, de paso, intentar sumar varios podios que le hagan estar arriba en la clasificación general.

El bicampeón del mundo, que termina su contrato a finales de esta temporada, se mostró ambicioso y optimista con el nuevo AMR24, pero ya los rumores sobre su futuro comienzan a aparecer. Mientras que en Aston Martin quieren que renueve su contrato y seguir contando con una leyenda como él, ya hay quien le vincula con Mercedes, debido a la plaza libre que dejará Lewis Hamilton con su marcha a Ferrari. Habrá que esperar para conocer qué hará Fernando Alonso, ya que ni se habla de su retirada, sino de que seguirá compitiendo al más alto nivel en la Fórmula 1.

Respecto a su casco, este elemento de seguridad que lucirá Fernando Alonso es bastante continuista respecto a los otros que ha utilizado en sus últimos años. Los colores que predominarán son los de la bandera de España, que tendrá representación a un gran tamaño, ocupando la mayor parte de todo el espacio. Los tonos rojos y gualdas estarán también acompañados del azul y de los diferentes patrocinadores que acompañan al asturiano y no le van a fallar en esta edición en la que espera poder hacer cosas grandes con Aston Martin.

Por otro lado encontramos a un Carlos Sainz que hace unas semanas se enteró de que será su última temporada en Ferrari. Lewis Hamilton llegará en 2025 a la escudería italiana para ocupar el asiento del madrileño y eso hace que el español afronte esta edición del Mundial de Fórmula 1 2024 con la clara intención de reivindicarse y dejarle claro a su todavía equipo que se equivocaron con la decisión de renovarle y sí hacerlo con su compañero el monegasco Charles Leclerc.

Hace unos días Ferrari presentaba públicamente el modelo del SF-24 con el que Charles Leclerc y Carlos Sainz participarán en el Mundial de Fórmula 1 2024. Todos los expertos coinciden con que es uno de los modelos más bonitos de la parrilla, pero unas horas antes de este acto se publicaba en las redes sociales cómo será el mono y el casco que lucirá el piloto madrileño en este campeonato que será el más largo de la historia y que arrancará el primer fin de semana de marzo.

NEW SEASON, NEW HELMET

Rethinking the pattern!

Sticking to my colors!

⚫️🔴🟡🔴⚫️

-@ScuderiaFerrari #Carlossainz pic.twitter.com/y5WUbg6SGt

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) February 13, 2024