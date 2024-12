Calendario F1 2025: todas las carreras, circuitos y cuándo empieza el Mundial de Fórmula 1

El Gran Circo de la Fórmula 1, con la temporada prácticamente finalizada, piensa en el próximo año y ya se conoce el calendario F1 2025, en el que Max Verstappen intentará coronarse por quinta vez en su carrera deportiva y Fernando Alonso buscará, con Aston Martin, recortar distancias frente a los máximos favoritos. La nueva campaña contará con un total de 28 Grandes Premios y comenzará a partir del 16 de marzo y finalizará el 9 de diciembre, con una última prueba en Abu Dhabi.

