Fernando Alonso suelta la bomba: su sentencia sobre la guerra Verstappen-Russell

Fernando Alonso decidió no entrar en polémicas y no se mojó ni eligió un bando en la guerra que protagonizan a día de hoy Max Verstappen y George Russell. El piloto asturiano fue preguntado por un tema que a día de hoy es la comidilla de la Fórmula 1 antes del último Gran Premio del Mundial en Abu Dabi, pero su respuesta demostró que sigue manteniendo una buena relación con el inglés, al igual que con el flamante campeón del mundo.

«No creo que Russell tenga una doble cara, es una gran persona y amigo», afirmó. Y es que Verstappen le declaró la guerra al piloto de Mercedes tras el fin de semana en Qatar, cuando le acusó de ser «mala persona» por sus presiones a la FIA para que sancionaran con un puesto al holandés tras hacerse con la pole en la clasificación del pasado sábado.

Verstappen le ganó una partida mental y acabó coronándose como ganador en el circuito de Losail adelantando a Russell en la primera curva. Luego, ante los medios de comunicación, desveló los trucos de su contendiente para convencer a la FIA de un castigo injusto para muchos. Alonso, que es buen amigo del de Mercedes, no quiso traicionar al vínculo y no sólo eso, sino que le catalogó como «un gran piloto y una gran persona».

Recordemos que Alonso y Russell pasaron juntos la fiesta de Nochevieja en el inicio de este 2024, de ahí que diga que es «un buen amigo de George» y que no cree «que esté mostrando caras diferentes aquí y allá». «Max probablemente esté de acuerdo conmigo en que dije muchas veces que algunas de las penalizaciones no son consistentes, como si tienes ese episodio en Qatar y luego vas al siguiente evento y replicas exactamente lo mismo. Esa es la frustración que a veces tenemos», afirmó.

Alonso y su mensaje de respeto a la FIA

Lo cierto es que pese a ser considerados como los pilotos más talentosos de la parrilla, Alonso y el de Red Bull también han sido los más sancionados por la FIA durante este campeonato. Aun así, el asturiano se mostró respetuoso con el organismo al analizar el incidente entre Russell y el holandés: «Recientemente, cambiaron al director de carrera y también a algunas de las personas en la sala de comisarios, así que espero que todos esos cambios sean para bien y para mejorar esta consistencia que estamos pidiendo. Tenemos que darles un poco de tiempo también y con suerte aquí y el año que viene tengamos un resultado mejor».

Sí que dio un pequeño palo Alonso a los expertos de la F1 que tras cada cita analizan los resultados y elaboran su particular clasificación del fin de semana: «Sí, a veces lo veo en los medios, pero es inútil. Cuando veo que no estoy en la lista pienso ‘no sé en qué posición estoy’, solo veo el top 10 y no estoy ahí y estoy noveno en el campeonato de pilotos con el séptimo u octavo coche más rápido… Y creo que Lando (Norris) y Max están empatados en puntos. Así que cuando veo eso no presto mayor atención».