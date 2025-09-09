Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 16

La 16º de la Vuelta a España, que se disputó este martes entre Poio y Mos Castro de Herville, ha sido neutralizada a 8 km de meta a causa de las protestas por Gaza que se han producido por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista. Un imprevisto que ha provocado la victoria de Bernal (INEOS) y la permanencia de Jonas Vingegaard como líder de la clasificación general.

El danés conserva el maillot rojo de líder, seguido del portugués Joao Almeida (UAE) a 48 segundos y el británico Tom Pidcock (Q36.5) a 2.38 minutos. Este miércoles se correrá, si los activistas propalestinos lo permiten, la décimo séptima etapa programada entre El Barco de Valdeorras y Puerto de El Morredero con un recorrido de 143,2 kilómetros.