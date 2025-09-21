GP de Azerbaiyán de F1

Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 tras el GP de Azerbaiyán

Piastri abandonó la carrera de Bakú en la primera vuelta

Norris sólo sumó seis puntos y Verstappen ganó la carrera

Lando se queda a 25 puntos del líder y Max a 69

clasificación Fórmula 1, Verstappen
Verstappen celebra su victoria en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1. (Getty)
Miguel Zorío

Lando Norris ha perdido una oportunidad de oro para acercarse a Oscar Piastri en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán. El británico apenas ha podido recortarle seis puntos a su compañero en McLaren, después de que el australiano se estrellara en la primera vuelta de la carrera. El adiós de Piastri le abría la puerta a Norris y a Verstappen, pero el primero no lo aprovechó y ve como Max se acerca y sigue soñando con el milagro.

Tras su victoria en Bakú, Verstappen se pone a 69 puntos de Piastri en la clasificación del Mundial de F1, mientras que Norris se queda a una victoria de distancia, 25 puntos. En la próxima carrera, el piloto aussie de McLaren tendrá que cumplir una sanción de cinco segundos por saltarse la salida en el GP de Azerbaiyán. No pudo cumplirlo aquí porque la sanción se le impuso después de que abandonara tras estrellar el coche en la primera vuelta.

Por su parte, Carlos Sainz asciende varias posiciones y se coloca duodécimo en la clasificación con 31 puntos después de lograr su primer podio con Williams. La batalla por el Mundial se ha puesto al rojo vivo tras el abandono del líder. Verstappen sigue soñando con el milagro, aunque lo sigue teniendo muy complicado.

El cuatro veces campeón del mundo se aferra con uñas y dientes a la pelea por el Mundial. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, él va a seguir luchando. Con el triunfo de hoy le ha metido un buen bocado a Piastri, líder de la clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula 1. Además se aleja de George Russell en la pelea por la tercera plaza. El de Mercedes acabó segundo y está a 43 puntos del neerlandés.

Clasificación del Mundial de F1

  1. Oscar Piastri 324 puntos
  2. Lando Norris 299 puntos
  3. Max Verstappen 255 puntos
  4. George Russell 212 puntos
  5. Charles Leclerc 165 puntos
  6. Lewis Hamilton 121 puntos
  7. Kimi Antonelli 78 puntos
  8. Alexander Albon 70 puntos
  9. Isack Hadjar 39 puntos
  10. Nico Hulkenberg 37 puntos
  11. Lance Stroll 32 puntos
  12. Carlos Sainz 31 puntos
  13. Liam Lawson 30 puntos
  14. Fernando Alonso 30 puntos
  15. Esteban Ocon 28 puntos
  16. Pierre Gasly 20 puntos
  17. Yuki Tsunoda 20 puntos
  18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
  19. Oliver Bearman 16 puntos
  20. Franco Colapinto 0 puntos
  21. Jack Doohan 0 puntos.

