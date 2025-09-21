Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 tras el GP de Azerbaiyán

Lando Norris ha perdido una oportunidad de oro para acercarse a Oscar Piastri en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán. El británico apenas ha podido recortarle seis puntos a su compañero en McLaren, después de que el australiano se estrellara en la primera vuelta de la carrera. El adiós de Piastri le abría la puerta a Norris y a Verstappen, pero el primero no lo aprovechó y ve como Max se acerca y sigue soñando con el milagro.

Tras su victoria en Bakú, Verstappen se pone a 69 puntos de Piastri en la clasificación del Mundial de F1, mientras que Norris se queda a una victoria de distancia, 25 puntos. En la próxima carrera, el piloto aussie de McLaren tendrá que cumplir una sanción de cinco segundos por saltarse la salida en el GP de Azerbaiyán. No pudo cumplirlo aquí porque la sanción se le impuso después de que abandonara tras estrellar el coche en la primera vuelta.

Por su parte, Carlos Sainz asciende varias posiciones y se coloca duodécimo en la clasificación con 31 puntos después de lograr su primer podio con Williams. La batalla por el Mundial se ha puesto al rojo vivo tras el abandono del líder. Verstappen sigue soñando con el milagro, aunque lo sigue teniendo muy complicado.

El cuatro veces campeón del mundo se aferra con uñas y dientes a la pelea por el Mundial. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, él va a seguir luchando. Con el triunfo de hoy le ha metido un buen bocado a Piastri, líder de la clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula 1. Además se aleja de George Russell en la pelea por la tercera plaza. El de Mercedes acabó segundo y está a 43 puntos del neerlandés.

