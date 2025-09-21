Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 tras el GP de Azerbaiyán
Piastri abandonó la carrera de Bakú en la primera vuelta
Norris sólo sumó seis puntos y Verstappen ganó la carrera
Lando se queda a 25 puntos del líder y Max a 69
Lando Norris ha perdido una oportunidad de oro para acercarse a Oscar Piastri en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Azerbaiyán. El británico apenas ha podido recortarle seis puntos a su compañero en McLaren, después de que el australiano se estrellara en la primera vuelta de la carrera. El adiós de Piastri le abría la puerta a Norris y a Verstappen, pero el primero no lo aprovechó y ve como Max se acerca y sigue soñando con el milagro.
Tras su victoria en Bakú, Verstappen se pone a 69 puntos de Piastri en la clasificación del Mundial de F1, mientras que Norris se queda a una victoria de distancia, 25 puntos. En la próxima carrera, el piloto aussie de McLaren tendrá que cumplir una sanción de cinco segundos por saltarse la salida en el GP de Azerbaiyán. No pudo cumplirlo aquí porque la sanción se le impuso después de que abandonara tras estrellar el coche en la primera vuelta.
Por su parte, Carlos Sainz asciende varias posiciones y se coloca duodécimo en la clasificación con 31 puntos después de lograr su primer podio con Williams. La batalla por el Mundial se ha puesto al rojo vivo tras el abandono del líder. Verstappen sigue soñando con el milagro, aunque lo sigue teniendo muy complicado.
El cuatro veces campeón del mundo se aferra con uñas y dientes a la pelea por el Mundial. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, él va a seguir luchando. Con el triunfo de hoy le ha metido un buen bocado a Piastri, líder de la clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula 1. Además se aleja de George Russell en la pelea por la tercera plaza. El de Mercedes acabó segundo y está a 43 puntos del neerlandés.
Clasificación del Mundial de F1
- Oscar Piastri 324 puntos
- Lando Norris 299 puntos
- Max Verstappen 255 puntos
- George Russell 212 puntos
- Charles Leclerc 165 puntos
- Lewis Hamilton 121 puntos
- Kimi Antonelli 78 puntos
- Alexander Albon 70 puntos
- Isack Hadjar 39 puntos
- Nico Hulkenberg 37 puntos
- Lance Stroll 32 puntos
- Carlos Sainz 31 puntos
- Liam Lawson 30 puntos
- Fernando Alonso 30 puntos
- Esteban Ocon 28 puntos
- Pierre Gasly 20 puntos
- Yuki Tsunoda 20 puntos
- Gabriel Bortoleto 18 puntos
- Oliver Bearman 16 puntos
- Franco Colapinto 0 puntos
- Jack Doohan 0 puntos.