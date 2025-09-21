Sainz lo celebra a lo bestia: «El mejor podio de mi carrera, una lección de vida»
El piloto español volvió al podio más de nueve meses después
Logra el primero para Williams en cuatro años
Carlos Sainz celebró, como no podía ser de otra forma, por todo lo alto su brutal podio en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán este domingo. El piloto español volvió a conseguir meterse entre los tres primeros más de nueve meses después tras atravesar un calvario en el Mundial de Fórmula 1 2025, el de su debut con Williams.
«No puedo describir lo contento que estoy lo bien que se siente. Es mejor que el primer podio de mi carrera. Podemos hacer grandes cosas juntos. Hemos clavado la carrera sin cometer ningún error y batiendo a coches que antes era imposible», comenzó.
«Estoy orgullosísimo por seguir adelante en un año muy difícil. Hemos dado un gran salto adelante. Conmigo hemos tenido incidentes, mala suerte y no habíamos podido conseguir resultados. Así es la vida: te trae malos momentos para darte uno bueno y este es mucho mejor de lo que podía esperar», añadió el madrileño.
Sainz definió su hazaña de este domingo en el circuito de Bakú como «una lección de vida». «Hay que seguir creyendo, confiando en ti mismo porque tarde o temprano da sus resultados», zanjó. Antes, como nos acostumbró con McLaren y Ferrari, cantó dentro de su monoplaza su ya mítico ‘Smooth Operator’. Una radio con la que volvió emocionar a España entera después de un auténtico carrerón.
Sainz emociona a Williams
«Soñar es gratis y algunos sueños siempre se cumplen. Si trabajas duro, te lo curras y te dejan de pasar cosas fuera de tu control a la que ha llegado la primera oportunidad de luchar por un podio lo hemos conseguido. Ha sido un podio de Williams por mérito propio», añadió en los micrófonos de DAZN.
«He sido el piloto que más rápido se ha adaptado a un coche nuevo. Ha sido muy duro para mí a nivel mental. Íbamos bien y no salía nada. Si ha pasado todo eso es por algo, porque iba a venir este podio. Elijo todas las malas para llegar aquí. Los que vendrán… Estoy seguro de que no es el último, es el primero de muchos. No esperaba que llegase este año, no confiaba. Si ha llegado este año a saber lo que puede llegar en el futuro», cerró. Ilusión desbordada con Carlos Sainz.