El Atlético se ha metido en un lío tras perder en Anfield ante el Liverpool (2-0). Siguen dependiendo de sí mismos para estar en octavos de final de la Champions League, pero tras el empate del Oporto en San Siro se quedan terceros en la clasificación del grupo b con cuatro puntos, a uno de los portugueses que son segundos. Se han quedado sin margen de error.

Si el Atlético gana los dos partidos que le quedan ante Milan, en el Wanda Metropolitano, y Oporto, en Do Dragao, en la última jornada, estará en la siguiente fase. Por suerte para los rojiblancos los lusos no han ganado en San Siro y tan sólo les aventajan en un punto, por lo que ganando los dos partidos que restan estarían clasificados.

No fue el día del Atleti. Comenzaron perdiendo 2-0 y con Felipe expulsado antes del descanso. Mientras tanto el Liverpool apretaba en busca del tercero. Los pupilos del Cholo Simeone hacían aguas atrás, cada llegada era sinónimo de peligro y el ataque del rojiblanco no carburaba. Suárez, Correa y Joao Félix no terminaban de encontrarse cómodos.

El Liverpool fue muy superior al Atlético en todo momento. Suárez anotó un gol pero el árbitro se lo anuló por fuera de juego previo de Giménez. Minutos antes le habían anulando el tercero a los reds por posición adelantada de Diogo Jota. Simeone, ante el vendaval que estaba sufriendo, cerró filas para evitar que el resultado fuera más abultado.