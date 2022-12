Así es Nicole Traviesa, la influencer y jugadora de pádel que ha enamorado a Willy Hernangómez

No corren buenos tiempos en lo deportivo para Willy Hernangómez, con poco protagonismo en los New Orleans Pelicans. El jugador no esconde que esperaba jugar más minutos porque su rendimiento es bueno, pero en su mano solo está trabajar para tratar de ganarse esas oportunidades. Uno de sus grandes apoyos en estos duros momentos es sin duda Nicole Traviesa, su nueva novia.

El pívot y la jugadora profesional de pádel no esconden su amor y publican fotos juntos en sus redes sociales. La joven barcelonesa de 23 años trata de hacerses un hueco en la élite de este emergente deporte y también es un auténtico reclamo en Instagram, pues se le puede considerar una influencer gracias a esos 75.000 seguidores a los que deleita con fotos de competiciones y también sugerentes posados personales.

Es la 73 del mundo

Nicole Traviesa es una de las promesas pádel de España, país que domina este deporte a nivel mundial. La joven actualmente ocupa el puesto 73° del ranking mundial del World Padel Tour, donde ahora compite como pareja de Raquel Segura. Pero Nicole Traviesa no sólo ha irrumpido como deportista, sino también como influencer. Su ascendente fama le ha permitido, además, conquistar importantes marcas como Wilson.

Nicole Traviesa también dio que hablar hace un tiempo porque mantuvo una relación sentimental con Agustín Tapia, uno de los mejores jugadores del mundo. El argentino y la catalana no escondieron su amor y ambos formaban una de las parejas del circuito, pero la cosa no acabó bien y separaron sus caminos. Un tiempo después, conoció a Willy Hernangómez, un enamorado de su deporte, con el que finalmente ha iniciado algo más que una amistad. De hecho, recientemente la influencer ha viajado a Estados Unidos para estar cerca de su pareja y apoyarle en estos momentos difíciles en lo profesional por su escaso protagonismo en la NBA.