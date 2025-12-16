Así es la casa que Marc Márquez compró por 10 millones a un jugador del Real Madrid

El rey Felipe VI recibió hace unos días a los pilotos Marc y Álex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, respectivamente, en una audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, en las afueras de Madrid. Los dos hermanos valoraron positivamente el interés del monarca, de quien aseguraron es un gran aficionado al motociclismo, y catalogaron la temporada como un año «súper especial». El nueve veces campeón del mundo ha vuelto a lo más alto a nivel profesional y en lo personal también vive un gran momento junto a Gemma Pinto.

Ambos disfrutan desde hace un par de años viviendo en su impresionante casa de La Finca, una de las mejores urbanizaciones de Madrid. El piloto de MotoGP se gastó más de diez millones de euros en una mansión en la que vivió con su hermano mientras se recupera de la lesión y una casa de la que ha ido compartiendo fotografías estos últimos años. De hecho, hay recopilaciones de todos los rincones que ha abierto a sus seguidores y gracias a eso se pueden ver la fachada exterior, algunas de las habitaciones y también lo grande que es la zona de jardín con piscina.

Marc Márquez vive en La Finca

Marc Márquez, al igual que otros muchos deportistas, vive en La Finca, una de las zonas residenciales más exclusivas y lujosas de Madrid. Se trata de una vivienda que anteriormente pertenecía a Mariano, ex jugador del Real Madrid y actual jugador del Alavés. Hablamos de una propiedad que cuenta con más de 1.300 metros cuadrados y de la que se pueden conocer al detalle algunos de sus rincones gracias a las publicaciones de Marc Márquez en redes sociales. Una casa de piedra y hormigón de acabados modernos y un interior con muebles de diseños y electrodomésticos de última generación. En el jardín hay varias palmeras, zonas chill out con mesas, una cama balinesa y sofás de piel junto a la piscina que está dividida en tres alturas diferentes. También tiene jacuzzi y el piloto ha dado prueba de que lo utiliza habitualmente en su perfil.