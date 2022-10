Tras un inicio algo prometedor en Primera RFEF, con cinco partidos sin perder, tres victorias en casa y dos empates a domicilio, el Barça Atlètic de Rafa Márquez ha comenzado a mostrar ya todas las malas costuras que podía dar la nula experiencia del mexicano en los banquillos con una competición tan exigente como es la actual categoría de bronce del fútbol español. Márquez, una de las grandes apuestas de Joan Laporta esta temporada en el organigrama blaugrana, enlaza cuatro partidos consecutivos con derrota con el Barça B.

«Y sigo sin tener experiencia, es mi primera vez. Pero al final uno sigue sus instintos. Se trata de trabajar y trabajar. Esto es muy largo. No vamos a ser ni los mejores ahora que no hemos perdido ningún partido y somos líderes ni los peores cuando llegue una derrota», decía hace apenas unas semanas, justo tras su tercera victoria en la categoría cuando caminaban líderes. «Independientemente de que se logre el ascenso o no, mi objetivo principal en esta etapa es ayudar a que los chicos aprendan y a que la mayoría de ellos puedan llegar a jugar en Primera División», añadió.

Un mes después el proyecto de Márquez se tambalea hasta tal punto que puede desmoronarse en las próximas semanas. Cuatro derrotas consecutivas tienen la culpa. Cayó a domicilio ante Real Sociedad B (2-0), Atlético Baleares (3-2) y Logroñés (4-0), perdiendo la imbatibilidad en casa ante el Sabadell por 1-4. Son cuatro derrotas consecutivas en las que sus jugadores encajaron 13 goles, a una media de más de tres por partido. En los que sólo logró hacer tres, algo que ha llevado al equipo a rozar los puestos de descenso, ocupando la decimocuarta plaza.

«No hay otro responsable más que YO ante esta mala racha, tengo el convencimiento de que el trabajo duro ayudará a cambiar esta dinámica. Nadie dijo que iba a ser fácil. En las victorias no seremos los mejores y en las derrotas tampoco seremos los peores», escribía Rafa Márquez en sus redes tras la dura derrota por 4-0 ante el Logroñés en la última jornada, en la que su equipo se vio desbordado, sin ideas ni reacción: «¡No eres un fracasado hasta que empiezas a culpar a los demás por tus errores’, John Wooden.

Hacerte la víctima, quejarte, buscar excusas y culpables son los recursos favoritos de tu mente para hacerte bajar los brazos, lamentarte, rendirte y renunciar… hasta hacerte fracasar».

La decisión de Laporta

Laporta decidió darle el banquillo del Barça B a Márquez pese a no contar con experiencia aún al frente de estos. El mexicano se estrena esta temporada como entrenador y la jugada no le está saliendo como esperaba al presidente, que deseaba encontrar otra figura como la de Pep Guardiola y su rápida ascensión, aunque de estos hay pocos en la vida.

«Su directiva me brindó la oportunidad de llegar al Barcelona en 2003. Ahora me ha vuelto a dar esa confianza», reconocí recientemente Márquez en una entrevista a La Vanguardia, en la que afirmaba que «con Laporta se consiguen cosas importantes; el esfuerzo que ha hecho para que el primer equipo tenga una plantilla competitiva habla de que es una persona con carácter que siempre busca lo mejor para el club».