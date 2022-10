Xavi: «Hay muchos números para que no pasemos, pero tenemos una pequeña esperanza»

Xavi Hernández compareció este martes en la previa del trascendental encuentro ante el Bayern de Múnich en el que se juegan la eliminatoria para los octavos de Champions League. No depende de sí mismos, para decepción del entrenador, aunque buscan salir reforzados de este partido con un triunfo ante los bávaros, algo que se les resiste en los últimos cruces.

Bayern de Múnich

«Espero un rival intenso, físico, tácticamente bien trabajado. Es un rival que consideramos de los mejores del mundo actualmente. Es un partido importante para nosotros independientemente de lo que pase en Milán. Tenemos que ganar, demostrar que estamos al nivel. Tenemos que demostrar en juego y en victoria que lo de Múnich fue una desgracia futbolística. El fútbol tiene estas cosas. Tenemos que ser autocríticos, no depende de nosotros y tenemos que demostrar que podemos competir indolentemente de lo que pase en Milán».

Posibilidad de pasar

«Tanto como milagro… tenemos una esperanza. Cuando eres capaz de generar y depende de ti tienes esperanza. ahora estamos en una situación incómoda. Tienes que jugar, el fútbol tiene estas cosas. Hay imprevistos en el fútbol, tenemos esperanzas pero es complicado porque no dependemos de nosotros».

Mentalidad tras el Clásico

«No debemos tocar la mentalidad después de perder el Clásico, hemos reaccionado, con juego ante dos rivales como Athletic y Villarreal. Creo que debemos seguir el camino, que podemos competir ante todos los rivales. Independiente de lo que pase en Milán tenemos que competir y demostrar que hemos cambiado la dinámica tras el Clásico».

Esperanza

«Tenemos una pequeña esperanza. No dependes de ti, esta es la desgracia, es una pena no haber puntuado ni en Múnich ni en Milán. Creo que la competición está siendo cruel. Es nuestra realidad».

Afición

«Les necesitamos, a la afición, su apoyo, independientemente si estamos o no en los octavos. Vamos a dejarnos la piel para demostrar que podemos competir ante estos rivales».

Concentración previa

«Nos concentramos dos horas antes en el Camp Nou. Hemos cambiado la dinámica, creemos que es mejor para el futbolista que esté en casa. Yo nunca he visto bien demasiada concentración, Creo que es buena y positiva. No soy supersticioso. La ropa es porque voy cómodo. Creo en otras cosas».

Horario de los partidos

«El horario está marcado desde el inicio. Lo entiendo. Da igual. Tenemos que ganar el partido, independientemente de lo que haga el Inter en su casa. Tenemos que ganar, ese es el objetivo».

Positivo aún

«Siempre soy positivo. Pero no dependes de ti, cuando no dependes de ti ya no eres tan positivo. La situación es incómoda, no es fácil. Tenemos que salir a ganar el partido. Estamos pendientes de lo que pase en Milán. No eres tan positivo. Es humano».

Nivel en Champions

«Al final, no hemos estado al nivel en muchas situaciones en Champions. En Munich creo que merecimos más pero el resultado marca. Lo hemos tenido en nuestras manos y ahora no dependemos de nosotros. Son errores nuestros, del equipo».

Koundé

«Koundé te da que gana duelos, corrige bien, la espalda es rápido, agresivo, te marca la línea alta, concentrado, es una garantía, un defensa extraordinario. Es brutal para la edad, su madurez, liderazgo. Tiene virtudes y da un nivel alto».

Fútbol sin 9

«Depende de las circunstancias, del partido, un delantero referencia es importante para el grupo. Si ese delantero no está te puedes adaptar a otras circunstancias y sistemas. El falso 9 es muy válido, lo hemos usado aquí mucho. Te puedes adaptar. Tenemos un 9 extraordinario, referencia, que a veces baja y descarga bien. Son diferentes formas de ver el fútbol. Depende del contrario y de la manera de atacar al rival. Un 9 de referencia es importante para el grupo».

¿Ha mirado rivales de Europa League?

«Es una de las posibilidades, es nuestra realidad. Tenemos que afrontarla. Lo llevaremos de la mejor manera posible. Si al final pasa eso, lo afrontaremos y la competiremos con todo y a ganarla. Veremos qué pasa».

Personalidad

«El equipo tiene personalidad y carácter, nos da coraje perder. Tuvimos opciones de conseguir algo. El equipo ha reaccionado bien. Es una pila dentro del vestuario, hay buen ambiente, son ganadores y quieren demostrar que pueden ganar cosas. La reacción ha sido buena, esto sigue y hay que demostrarlo en cada partido».

Europa League

«Si nos toca jugarla, a competir, nos tocó jugarla el año pasado y llegamos solo a cuartos. Si nos toca la competiremos».

Lewandowski en tres palabras

«Ganador, calidad y goleador».

Ya tengo decidida la alineación, dependo de algunas molestias pero la tengo decidida independientemente de lo que pase en Milán».

Lateral izquierdo

«Todos están preparados para cualquier competición. Tengo confianza en todos. Usaremos lo que creemos conveniente para ganar. Marcos se está adaptando a la posición de central. Y Balde tiene un nivel alto, personalidad tremenda, con confianza y nivel físico. Impone. Muy contento con Jordi también. Los que han jugado han competido».

Christensen

«No están para jugar, intentaremos que esté para el fin de semana. Está haciendo esfuerzo. Tiene molestias, valoraremos. Para mañana no está disponible».

Motivación

«Estamos motivados para demostrar que podemos competirle. Estuvimos bien en el juego en Múnich y ahora hay que añadirle el resultado. Tenemos que hacer un buen partido. Mañana va a ser un partido intenso. El Bayern es un equipo físico e intenso, agresivo. Hay que igualarles en el juego y demostrar que podemos competirles».

Ansu Fati

«Está bien. El día del Villarreal hizo un esfuerzo extraordinario. Está siendo importante cuando juega. Ese es el papel que deben hacer todos».

Lewandowski

«Es un partido de revancha futbolística y para él también. Tendrá una oportunidad él y el equipo».

Kessie

«Es importante, el otro día estuvo bien. Tuvo que salir en el 30′, dio profundidad, ganó duelos, está bien. Va a tener minutos y será importante para el equipo».

Sergi Roberto

«Es una baja importante, le tengo confianza y es una baja sensible. Estaba en un momento extraordinario. Es una pena la lesión. Llega en su mejor momento. Tenemos a Bellerín, va a tener que cubrir la baja él. Jules también puede jugar. Tengo confianza en él».

¿Impotencia con la eliminación?

«Cuando acabamos en Múnich ya la tuve, en Milán también. Con el Inter en casa igual. Sinceramente hemos merecido más. Creo que ha sido cruel la competición».