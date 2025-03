Antoine Griezmann negocia su futuro con Los Angeles FC

Antoine Giezmann negocia su futuro con Los Angeles FC, equipo de la Conferencia Oeste de la MLS estadounidense en el que militan dos de sus antiguos compañeros en la selección francesa, el portero Hugo Lloris y el delantero Olivier Giraud. El Atlético no pondrá pegas a la salida del principito, que quiere despedirse de la afición rojiblanca con el título de campeón de la Copa del Rey, del que está a sólo dos partidos de distancia.

Tal y como anticipó ayer Eduardo Inda, tanto la salida de Griezmann como la de Koke están cantadas y, en el caso del francés, es de dominio público su intención de acabar su carrera deportiva en Estados Unidos. La segunda franquicia de Los Angeles -la otra son los Galaxy- ya intentó ficharle el pasado verano, pero Simeone le pidió que se quedara un año más. Cumplida ya la promesa hecha a su entrenador, con el que mantiene una extraordinaria relación personal, ha llegado el momento de dar el paso y abandonar la Liga española.

Antoine se marchará con una maleta llena de récords. El sábado 29 de marzo se convertirá en el jugador extranjero que más partidos ha disputado en Primera División, tras haber igualado a Messi la pasada jornada. Además, es el máximo goleador histórico del Atlético y está a sólo tres dianas de convertirse en el primer rojiblanco en marcar 200 tantos en encuentros oficiales. Su nombre formará parte siempre del Olimpo del club madrileño,, considerado con todo el derecho como uno de los mejores jugadores que han vestido su camiseta.

Tanto Simeone como el club conocen desde hace tiempo las intenciones del jugador, y ahora mismo la única duda es saber si va a disputar o no con el equipo el Mundial de clubes que precisamente se celebrará en Estados Unidos. Eso es algo que todavía no se ha aclarado y que está en el aire porque además hay que recordar que la FIFA ha habilitado una ventana especial para la inscrpción de nuevos jugadores para esta competición. El Atlético, que quiere a Álex Baena como sustituto de Griezmann, como ha adelantado ya en varias ocasiones OKDIARIO, intentará que el media punta del Villarreal esté ya disponible para este torneo.