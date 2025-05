La irónica respuesta de Ángel Haro al provocador tuit del Sevilla: «Yo les felicito por seguir en Primera»

Ángel Haro no pudo evitar morderse la lengua la noche de este miércoles para responder al provocador mensaje que publicó el Sevilla. Y es que el club hispalense decidió felicitar a Enzo Maresca, el entrenador del Chelsea con pasado sevillista, tras conquistar la Conference League al vencer al Betis por 1-4 en la gran final de Breslavia.

Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico.#UECLfinal https://t.co/86UvEcocj1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2025

A pesar de que el italiano es una leyenda en Nervión, muchos usuarios cuestionaron lo inoportuno que fue dicha publicación mientras el eterno rival aún se lamía las heridas tras la dolorosa derrota. Dicha acción no ha sentado nada bien en el club verdiblanco, y por eso el presidente del Betis tiró de ironía para soltar un zasca a su eterno rival.

«Es otra guerra que ni me interesa. Estamos en crecimiento, en hacerlo bien el año que viene, y ellos están en otra guerra», comenzaba diciendo Haro durante su intervención en El Partidazo de Cope. Al ser preguntado por si en el Betis podría pasar algo parecido, Haro afirmó que a él no le parecería bien. «Si dependiera de mí no, pero si hay alguien de la organización que lo hace no me gustaría».

«¿Es un tuit oficial del club? Yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año», concluyó diciendo el máximo mandatario verdiblanco. Se trata de un capítulo más de la eterna rivalidad que hay entre los dos clubes sevillanos, con una temporada complicada con la ruptura de relaciones a finales de 2024.

El que se mostró más diplomático fue sin duda Joaquín Sánchez, quién también atendió a la mencionada emisora tras el triste desenlace en la final. «Pues nada, nosotros hemos jugado una final hoy, de Conference, es el orgullo que tenemos, la felicidad que tenemos. El año que viene será otro año y afortunadamente estamos en un momento ascendente, que es lo que nos interesa», afirmó el ex jugador del Betis sin entrar en ningún tipo de polémica.