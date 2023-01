Amrabat se declara en rebeldía para intentar fichar por el Barcelona

Amrabat, jugador marroquí de la Fiorentina, era uno de los jugadores pretendidos por el Barcelona de Xavi para reforzar su plantilla en este mercado invernal. Un centrocampista que se ganó los elogios del mundo del fútbol en el Mundial de Qatar y un posible fichaje que parece que no llegará, aunque el futbolista de la Fiorentina lo ha intentado por última vez a través de sus redes sociales.

«Ve a por ello ahora. El futuro no está prometido a nadie», publicó Amrabat en sus redes sociales en la tarde de este martes. Un enigmático mensaje a pocas horas del cierre de este mercado invernal de fichajes. El marroquí está buscando agotar todas sus opciones para recalar en el conjunto azulgrana a última hora.

Si nada cambia a última hora, Sofyan Amrabat no jugará en el Barcelona, por el momento, en esta segunda vuelta de la temporada. La oferta del cuadro culé no ha convencido hasta ahora a la Fiorentina y el deseo del jugador no se ha impuesto a la decisión del club italiano.

Un mercado de fichajes donde Xavi espera todavía alguna incorporación a última hora: «Estamos en esa situación con el fair play. Veremos. La salida de Héctor se entiende perfectamente. No ha tenido una mala cara. Ha estado implicado. Evidentemente con la salida de Gerard, Memphis y Héctor creemos que un refuerzo nos vendría bien. Es difícil, es el último día. Veremos. Estaría bien alguna incorporación».